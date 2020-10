Ao todo, mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a segunda parcela do auxílio extensão Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 23/10/2020 09:31 | Atualizado 23/10/2020 09:35

A Caixa Econômica Federal paga, nesta sexta-feira, R$ 420,7 milhões referente à segunda parcela do auxílio emergencial extensão para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 5. Segundo a instituição financeira, ao todo, mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no programa Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a segunda parcela do auxílio extensão. Elas receberão, no total, R$ 4,2 bilhões durante o mês de outubro.



Para quem recebe o Bolsa Família nada muda. O recebimento do recurso de R$ 300 atende aos mesmos critérios e datas do benefício regular, permitindo a utilização do cartão nos canais de Autoatendimento, Unidades Lotéricas e Correspondentes CAIXA Aqui; ou por crédito na conta CAIXA Fácil.



Para o pagamento do auxílio emergencial extensão, os beneficiários do Bolsa Família tiveram avaliação de elegibilidade realizada pelo Ministério da Cidadania, conforme Medida Provisória nº 1.000. Eles recebem o valor do Programa Bolsa Família complementado pela extensão do benefício em até R$ 300 ou em até R$ 600, no caso de mulher provedora de família monoparental. Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300 ou R$ 600, o beneficiário receberá o valor do Bolsa Família, sempre privilegiando o benefício de maior valor.