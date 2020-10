Segundo o TRF2, cerca de 5 mil processos do Rio de Janeiro serão pagos neste novo lote Divulgação

Por Letícia Moura*

Publicado 28/10/2020 10:42 | Atualizado 28/10/2020 10:47

A partir do quinto dia útil de novembro, aposentados e pensionistas que saíram vitoriosos nas ações previdenciárias contra o INSS, autuadas em setembro, poderão sacar o benefício. Segundo o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), responsável pelos estados do Rio e Espírito Santo, as requisições apresentadas ao tribunal no mês passado serão depositadas ainda em outubro, em razão do repasse referido pelo Conselho da Justiça Federal, na última semana. Ainda segundo o TRF2, cerca de 5 mil processos do Rio de Janeiro serão pagos neste novo lote. Confira como fazer a consulta para verificar se foi contemplado com o pagamento das requisições de pequeno valor (RPVs), que são ordens de pagamento limitadas a 60 salários mínimos (R$ 62.700).

Para checar se estão neste novo lote liberado pelo CFJ, aposentados e pensionistas devem acessar a página do TRF-2 e ver se foram contemplados. É possível confirmar quanto terão de atrasados e quando vão receber em www.trf2.jus.br. No site, vá ao menu à esquerda da tela, procure o campo Precatórios/RPV e clique em "Consultas", depois em "Pesquisa ao Público".



Para facilitar a pesquisa na página do tribunal, os segurados do INSS devem ter o número do requerimento do processo ou do CPF do ganhador do processo ou o número da ação. Ao digitar o código que vai aparecer na tela, basta clicar em "Confirmar" para concluir a operação de consulta.

O pagamento será feito em contas correntes abertas pelo TRF-2 em agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Vale lembrar que se o beneficiário já tiver morrido, os herdeiros têm direito a receber o valor. Para os demais, os depósitos saem em nome de quem ganhou o processo judicial contra o INSS.

