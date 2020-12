Saque do auxílio emergencial Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 11:29

A Caixa Econômica Federal divulgou, nesta terça-feira, que cerca de 3,6 milhões de beneficiários do Auxílio Emergencial nascidos em outubro já podem sacar ou transferir os recursos da Poupança Social Digital. Cerca de R$3 bilhões foram creditados para o público dos ciclos de saque 3 e 4, sendo R$1,2 bilhão referentes às parcelas do Auxílio Emergencial e R$ 1,8 bilhão, às parcelas do Auxílio Emergencial Extensão.





Como realizar o saque?

Para sacar o valor em dinheiro, o beneficiário precisa acessar o aplicativo Caixa Tem, e escolher a opção “saque sem cartão” e “gerar código de saque”. Depois de inserir a senha, o cidadão vai visualizar na tela um código de saque, que tem validade de uma hora, para ser usado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Aqueles que preferirem, ainda podem utilizar o dinheiro por meios virtuais, como o cartão de débito virtual e QR Code, para fazer compras, pagar boletos e contas como água, luz e telefone.