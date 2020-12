Os valores poderão ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Rio - A partir desta terça-feira, será iniciado o pagamento aos beneficiários do programa Bolsa Família com os serviços da poupança social digital. Segundo o Ministério da Cidadania, mais de nove milhões de pessoas que ainda não têm conta bancária poderão, a partir de agora, receber o benefício por meio de crédito em conta poupança digital. Os beneficiários poderão continuar sacando os recursos por meio do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão, além de movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem.

"Os beneficiários podem ficar tranquilos, pois a mudança será gradual e todos poderão continuar recebendo da mesma forma que recebiam antes", afirmou a secretária nacional de Renda e Cidadania do Ministério da Cidadania, Fabiana Rodopoulos.



Com a mudança, o cidadão passa a ter a possibilidade de sacar integral ou parcialmente as parcelas do benefício. A abertura das contas será feita de forma automática e escalonada pela Caixa, sem a necessidade de apresentação de documentos ou comparecimento às agências.



Cronograma



Os primeiros a receber os recursos com os serviços da conta poupança social digital serão os beneficiários de NIS com final 9 e 0, seguindo a data de crédito regular do programa. Nesta primeira etapa, que ocorrerá em dezembro, cerca de 1,5 milhão de famílias (16,55% do total de cidadãos com direito ao benefício neste período) receberão os valores pelo Caixa Tem, de acordo com o Ministério da Cidadania. Mês a mês, conforme o último digito no NIS, os beneficiários passarão a receber o benefício do Bolsa Família com os serviços da poupança digital.



Como movimentar a conta?



A conta poupança social digital é uma poupança simplificada, sem tarifas de manutenção, com limite mensal de movimentação de R$ 5 mil. Para utilizá-la, não é preciso gerar nova senha, ela é criada gratuitamente e o usuário pode usar a mesma senha do cartão social.



Logo após o crédito dos valores é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos com o cartão de débito virtual e QR Code, por meio das maquininhas disponibilizadas pelo país.



O beneficiário também poderá realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas através da opção "Pagar na Lotérica" do Caixa Tem, além de poder realizar saques da conta com o cartão do programa Bolsa Família ou Cartão Cidadão.



Cartão de débito virtual



Para utilizar o cartão virtual, o beneficiário precisa gerá-lo, entrando no aplicativo e acessando o ícone cartão de débito virtual. Feito isso, o usuário deverá digitar a senha do Caixa Tem. Em seguida, aparecerão os seguintes dados: nome do cidadão, número e validade do cartão, além do código de segurança. Ao lado do código, é preciso clicar em "gerar". Pronto. O cartão está disponível.

O código de segurança vale para uma compra ou por alguns minutos. Para realizar uma nova compra é preciso gerar um novo código. Com o cartão de débito virtual Caixa é possível fazer compras pela internet, aplicativos e sites de qualquer um dos estabelecimentos credenciados.



Pagamento nas maquininhas



Além da possibilidade de uso do cartão de débito virtual, disponível para compras online, o Caixa Tem oferece a opção: "pague na maquininha", forma de pagamento digital que pode ser utilizada nos estabelecimentos físicos habilitados.

É uma funcionalidade por leitura de QR Code gerado pelas maquininhas dos estabelecimentos e que pode ser facilmente escaneado pela maioria dos telefones celulares equipados com câmera.



Quando o cliente seleciona a opção "Pague na maquininha", no aplicativo, automaticamente a câmera do celular é aberta. O usuário deve então apontar o telefone para leitura do QR Code gerado na maquininha do estabelecimento.