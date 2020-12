Por

Publicado 02/12/2020 00:00

Além da possibilidade de uso do cartão de débito virtual, disponível para compras online, o Caixa Tem oferece aos beneficiários do Bolsa Família opção: "pague na maquininha", forma de pagamento digital que pode ser utilizada nos estabelecimentos físicos habilitados.

É uma funcionalidade por leitura de QR Code gerado pelas maquininhas dos estabelecimentos e que pode ser facilmente escaneado pela maioria dos telefones celulares equipados com câmera.

Quando o cliente seleciona a opção "Pague na maquininha", no aplicativo, automaticamente a câmera do celular é aberta. O usuário deve então apontar o telefone para leitura do QR Code gerado na maquininha do estabelecimento.