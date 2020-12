A expectativa é que as vendas do setor supermercadista aumentem 5% durante as festividades Divulgação

Por Maria Clara Matturo*

Publicado 06/12/2020 07:00 | Atualizado 06/12/2020 12:59

Rio - Dezembro chegou e com ele as expectativas para as festas de fim de ano. Segundo a Associação de Supermercados do Estado do Rio (Asserj), a previsão é que as vendas do setor supermercadista aumentem 5% durante as festividades. Apesar do cenário diferente ocasionado pela pandemia do coronavírus, muitas famílias estão planejando passar o natal reunidas em suas casas para celebrar. Mesmo com o aumento dos preços é possível economizar e garantir a ceia de natal por um preço acessível, confira as dicas e ofertas:

Os preços vão aumentar?

Publicidade

Para o consultor de varejo Marco Quintarelli, o aumento já aconteceu. "Basicamente todos os produtos natalinos tiveram alta, principalmente os mais visados como bacalhau, frutas secas, vinhos, azeites e tudo que está ligado à importação. Outros produtos não importados também sofreram um aumento, como o panetone, as aves e a carne de porco. Então, basicamente todos os produtos dessa época estão no mínimo 5% mais caros do que no ano passado", explicou.

Substituir para economizar

Publicidade

Apesar da alta nos preços, economizar é possível. A substituição de produtos que encareceram, por exemplo, é uma boa escolha na hora de planejar o jantar. "Eu sugiro que o consumidor faça uma ceia mais brasileira esse ano, foque nas frutas de época e fuja dos tradicionais. Existem outras opções de comidas boas, que podem servir a mesa para a celebração. Optar pelo frango, pela carne bovina, pêssegos e ameixas nacionais é um bom caminho. Vale lembrar que o importante é o simbolismo do natal e a comemoração, vamos comemorar com produtos nacionais, muitas coisas podem ser feitas em casa, temos uma variedade de produtos mais baratos, que podem proporcionar uma ceia maravilhosa e até mais saudável", orientou Quintarelli.

Na prática, o que pode ajudar no orçamento?

Publicidade

Na hora de pagar as contas, o cartão de crédito pode ser um aliado, mas sempre com cautela. "O parcelamento no cartão de crédito pode ser uma opção para quem consegue se organizar, mas é importante lembrar que as parcelas virão nos meses seguintes, é preciso estruturar isso e ter um controle financeiro, para não se endividar. Existe uma falsa sensação de que tem dinheiro sobrando porque entra o décimo terceiro e a parcela de férias para muitos trabalhadores, mas nem tudo que entra é extra, a organização é indispensável na hora de fazer um orçamento", orientou o economista Gilberto Braga.



Dividir os gastos também pode ser uma opção, como explicou Gilberto: "Se houver possibilidade de reunir a família, com prudência, pode existir um compartilhamento. A divisão fica a critério de cada família, mas cada um pode se responsabilizar por um prato e dividir o valor das bebidas, por exemplo".

Publicidade

Quando se trata de data para comprar, o especialista em varejo Marco Quintarelli defendeu a pesquisa dos preços. "O consumidor vai ter que acompanhar os preços, certas coisas não tem como comprar com tanta antecedência, como o Peru ou o Pernil, então acompanhar as promoções na semana do natal são uma boa opção. Já o Bacalhau, é mais fácil comprar com antecedência, então se tiver um preço bom em comparação a outro período já pode garantir, assim como o azeite e o vinho", finalizou.

Ofertas

Publicidade

Itens para Ceia

No supermercado Guanabara as ofertas para o natal já começaram, com o Peru Perdigão a R$ 20,98 kg; Ave Briscker Rezende temperada por R$ 13,98 kg e Chester Perdigão custando R$ 20,98 kg. No setor de bebidas também tem promoção, com Vinho Luvison Bordo Tinto Suave por R$ 13,29; Vinho Tinto Suave Alma Do Sul a R$ 13,55; Vinho Galiotto por R$ 18,99 e Espumante St Germain Brut custando R$ 17,39. As ofertas estão válidas nas lojas do Guanabara até o dia 7 de dezembro.

Publicidade

As ofertas também já estão rolando no Super Prix Até o dia 20 de dezembro toda a seleção natalina da marca sadia e perdigão está com frete grátis no site. Entre os produtos estão o Chester Perdigão Azeite e Ervas 4 kg por R$ 83,92 e Peru Perdigão 4kg por R$ 83,92, além dos vinhos Chileno Puerto Real Sauvignon Blanc Reservado de R$ 26,90 por R$ 20,90 e Português Esporão Alandra Rosé 750ml de R$ 44,90 por R$ 35,90. A rede também oferece caixas natalinas com alguns itens, como panetone, vinho, grão de bico e outros por R$49,90.

Nos supermercados Mundial, a Ave Temperada Rezende Briscker sai por R$ 13,98 kg, o Pernil Suíno Pamplona sem Osso Festa por R$ 28,50kg e o Peru Temperado Seara custa R$ 19,98 kg. Na parte das sobremesas, o Panettone Tommy Frutas ou Gotas de Chocolate 400g custa R$ 8,99 e o Panettone Visconti Frutas ou Gotas de Chocolate 400g sai por R$ 12,99.



Ceias Prontas

Publicidade

Pão de Açúcar

Para aqueles que preferirem encomendar a ceia de natal pronta, alguns supermercados oferecem essa opção. No pão de Açúcar, a Ceia União está custando R$ 368,99, com preço médio de R$ 46,13 por pessoa para Clientes Mais. O jantar, que serve de seis a oito pessoas, acompanha Peru com frutas frescas (3kg), Porchetta confitada recheada com farofa (1kg), Farofa de banana (500g), Batatas assadas com alho e alecrim (500g), Molho de cebolinha e alecrim (300g) e Arroz com abóbora, alho-poró e linguiça (1,5kg). Na compra do kit Ceia União, o bolo Red Velvet com frutas vermelhas, ideal para adoçar a refeição, sai por R$62,90 a unidade.

Publicidade

Alguns itens da ceia também podem ser encomendados separadamente no Pão de Açúcar, como o Bolinho de bacalhau português por R$ 8,90/100g; Bacalhau em Natas por R$ 8,29/100g; Torta brownie chocolate e cheesecake de limão por R$ 55,89/kg e Pavê natalino a R$ 55,89/kg. As encomendas devem ser feitas até as 12h do dia 22 de dezembro, com 48h de antecedência, pelas lojas físicas e virtual.

Extra

Publicidade

Encomendas de ceia também são aceitas no Extra. O destaque vai para o kit Clássico, que é recomendado para seis pessoas por R$ 229,00 ou R$ 28,69 por pessoa. O jantar inclui Chester com farofa rica (3 kg), Arroz à grega (1 kg), Salpicão de frango (800g), Torta de palmito (500g). Na aquisição do kit Clássico completo, o cliente paga R$ 45,90/kg na torta de cheesecake com brownie e frutas vermelhas. Duas novas opções chegam às padarias da rede para deixar as ceias de fim de ano ainda mais gostosas, com propostas de receitas diferentes das mais tradicionais: o Pãotone de chocolate por R$ 8,90/400g e o Brioche natalino por R$28,90/kg. As encomendas devem ser feitas até as 12h do dia 22 de dezembro, com 48h de antecedência, pelas lojas físicas e virtual.

SuperPrix

Publicidade

O SuperPrix também aceita encomendas para quitutes natalinos, que são produzidos em sua Delicatessen. Estão disponíveis: rabanada por R$21,90 Kg, panetone de frutas secas por R$10,90, Chocotone por R$12,90 e bolinho de bacalhau por R$79,90Kg, podendo ser entregue frito ou congelado, a gosto do cliente. Os pedidos tem que ser feitos com no mínimo 10 dias de antecedência na própria loja física, pelo site ou pelo whatsapp da rede (21 99610-8777).

Confeitaria Vegana Conflor

Publicidade

Para os veganos de plantão, também existem opções de delícias natalinas. Os panettones veganos da Conflor, que contam com um longo processo de fabricação de 12 horas, estão disponíveis para as festas de 2020: Panettone de Frutas Cristalizadas por R$ 58,00/500g, uma versão italiana de Panettone de Goiabada R$ 58,00/500g, e Panettone com Gotas de Chocolate por R$ 65,00/500g. Como opção salgada, a chef oferece o Empadão de Jaca por R$ 154,00/10 fatias. As encomendas poderão ser feitas pelo site http://conflorvegan.com/ até o dia 20 de dezembro, com opção de entrega para as regiões da Zona Sul, Zona Norte, Tijuca, Barra da Tijuca e Niterói.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes