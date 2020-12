Festas de confraternização ganham versão online, devido à pandemia Reprodução / Pexels

Por Letícia Moura

Rio - Em meio ao aumento no número de casos e mortes por covid-19, bate a indecisão sobre a tão esperada "festa da firma". No entanto, com a recomendação para evitar aglomerações, as confraternizações virtuais, realizadas por videochamadas, podem ser a alternativa para encerrar o ano sem deixar de comemorar e, principalmente, sem desrespeitar as medidas sanitárias. Mas o que muda em relação ao evento presencial? Como o funcionário deve se comportar para não deixar a imagem profissional de lado?



Embora seja uma festa e um momento de descontração, vale lembrar que o chefe estará na sala de sua casa, mesmo que virtualmente. Então, as atitudes cautelosas são similares à confraternização presencial. É o que recomenda Fabi Calvo, mestre em etiqueta e boas maneiras. "Esteja vestido adequadamente para a festa, procure um lugar onde você não será interrompido por outras pessoas passando atrás com roupas mais à vontade, por exemplo. É importante interagir, mas evite palavrões", reforça Fabi.

Ylana Miller, especialista em RH e sócia diretora da Yluminarh, faz coro: "Em especial, é muito importante dar atenção à imagem pessoal. O fato de estar em casa não significa que não se deve tomar cuidado com a roupa e com a aparência. É preciso ter atenção à exposição e se divertir com moderação".



Publicidade

E em relação às conversas? O que o funcionário deve evitar? "É um momento em que líderes e equipes estão ainda mais próximos, mas não se deve conversar sobre 'promoções', por exemplo. O ambiente é de comemoração e não, de uma reunião de feedback ou de plano de ação para o próximo ano", explica Ylana.

Fabi ainda aconselha que os profissionais se organizem para a festa de confraternização. E que tal entrar no clima natalino? "Vale pensar em uma decoração de natal, com papai Noel, guirlanda, que pode ser simples, mas demonstra cuidado. E nada de bagunça ao fundo", esclarece a especialista.



Comes e bebes



A especialista em etiqueta e boas maneiras sugere que as empresas providenciem pequenos kits com comes e bebes para enviar à casa dos seus funcionários. "Não precisa ser nada extravagante, uma pequena tábua de frios e um espumante já funcionam como um ponto de conexão entre todos os participantes e dá aquela 'cara de festa'".



Formatos diferentes exigem adequação, a duração do evento é outro ponto de atenção para os organizadores. "A tolerância das pessoas em frente a uma tela é bem menor do que em uma festa em que podem se movimentar, trocar de assuntos e grupos, dançar e passar horas petiscando, por exemplo. A noção do tempo é diferente para uma festa online, uma hora é suficiente", esclarece Fabi.