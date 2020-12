Para solicitar o saque, basta ir no aplicativo FGTS Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 10:56

Rio - A Caixa Econômica Federal abriu, nesta segunda-feira, um novo prazo para o saque dos R$ 1.045 do FGTS emergencial, para os trabalhadores que se arrependeram de não sacar a quantia ou que, por algum motivo, não conseguiram.

Para receber o valor, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados. Os trabalhadores que ainda não receberam devem acessar o aplicativo FGTS, complementar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores, que serão creditados na Conta Poupança Social Digital. O valor e a data do crédito serão informados em seguida. Mas atenção: os pedidos só poderão ser feitos até o dia 31 de dezembro.

Publicidade

O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS. Durante todo o calendário, foram disponibilizados R$ 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores. Deste valor, cerca de R$ 7,9 bilhões ainda aguardam cerca de 15 milhões de trabalhadores que, até o momento, não solicitaram o saque.

O Saque Emergencial FGTS foi criado por meio da Medida Provisória 946/20 para auxiliar os brasileiros no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.