Por Letícia Moura

Publicado 07/12/2020 17:52

Rio - Mais de 1,4 mil vagas de emprego estão abertas no Estado do Rio. A prefeitura do Rio, por exemplo, disponibilizou nesta segunda-feira 400 vagas, sendo 142 vagas para pessoas com deficiência e reabilitados do INSS e 258 para candidatos sem deficiência. A Luandre oferece 450 oportunidades para cargos como auxiliar de atendimento, caixa de loja, promotor de vendas, técnico de enfermagem, entre outros.



Já a Comunidade Católica Gerando Vidas oferta, até o dia 12 deste mês, 595 vagas - 266 para extra Natal e 329 efetivas. As inscrições podem ser feitas pelo Facebook (https://www.facebook.com/sougerandovidas), onde também são publicadas as funções oferecidas. A Americanas seleciona profissionais para o Programa de Supervisor do Varejo para atuação na capital e em cidades como Duque de Caxias, Niterói, Nilópolis e Teresópolis, entre outras.



De acordo com a Page Interim, unidade de negócio do PageGroup especializada em recrutamento, seleção e administração de profissionais terceirizados e temporários, uma em cada três vagas de trabalho temporário de fim de ano são de companhias que atuam no ambiente on-line.



Currículo

Como montar um bom currículo? O presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH Brasil), Paulo Sardinha, explica que o primeiro ponto é a objetividade. "O ideal é compilar as principais informações em uma página e, caso necessário, não ir além de duas folhas. O currículo deve ser uma 'isca', resumindo experiências de destaque para atrair a atenção do recrutador, e assegurar uma melhor chance de ser convocado para o processo seletivo".



"Um especialista de RH analisará o currículo e está treinado para identificar e checar informações imprecisas. Por fim, os candidatos devem ter em mente que o currículo necessita estar aderente às atribuições da vaga, podendo ser realizadas pequenas adaptações, de acordo com a posição em questão", esclarece Sardinha.

Confira outras vagas

Prefeitura

Há oportunidades para repositor, motorista de caminhão, vendedor de calçados, técnico de refrigeração (PCD), ascensorista (PCD), torneiro mecânico (PCD). Veja outras vagas no site da prefeitura (prefeitura.rio). Os interessados podem enviar e-mail para captacaodevagas.smdei@gmail.com. Para as vagas destinadas a pessoas com deficiência, os candidatos devem encaminhar mensagem para trabalhopcdsmdt@gmail.com. A prefeitura informou que quem não tem experiência também pode se inscrever em busca de uma colocação.



Luandre

Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no app da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android. É possível encontrar vagas para peixeiro, assistente de relacionamento, técnico de laboratório, enfermeiro, entre outras.



Americanas

Para concorrer, os candidatos devem ter ensino superior completo com até dois anos de formação. O processo seletivo acontece de forma on-line e é composto por triagem curricular, provas de Matemática e Português, além de entrevistas com gestores e o time de "Gente". As inscrições devem ser feitas pelos seguintes sites, de acordo com a cidade:

Rio de Janeiro (https://lasa.gupy.io/jobs/510070);

Duque de Caxias (https://lasa.gupy.io/jobs/510325);

Paraty (https://lasa.gupy.io/jobs/511390);

Rio das Ostras (https://lasa.gupy.io/jobs/511369);

Niterói (https://lasa.gupy.io/jobs/511696);

Teresópolis (https://lasa.gupy.io/jobs/531072);

Mesquita (https://supervisordovarejolasa.gupy.io/jobs/577895);

Nilópolis (https://supervisordovarejolasa.gupy.io/jobs/577795);

Belford Roxo (https://supervisordovarejolasa.gupy.io/jobs/578217).