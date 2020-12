Desconto vale apenas para veículos do Estado do Rio Severino Silva

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 14:59 | Atualizado 07/12/2020 16:37

Rio - O Governo do Estado do Rio vai oferecer desconto de 3% no valor do IPVA 2021 para os veículos do estado. A redução no imposto valerá apenas para contribuintes que optarem pela quitação integral e dentro do prazo previsto na cota única. O Decreto 47.387/20, que concede o desconto, foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial.



O governo informou que as datas de pagamento do IPVA 2021 e as tabelas com os valores venais dos veículos, utilizados como base de cálculo para o imposto, serão publicadas em breve pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-RJ).