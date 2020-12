Marca de cerveja pertencente ao grupo Ambev lança concurso com premiação de R$ 100 mil Pixbay

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 17:27

São Paulo - A cerveja Corona, marca do grupo Ambev, dará R$ 100 mil a um consumidor que tenha um projeto para "viver a vida ao ar livre".

Quem tiver interesse em participar da promoção, precisa ter mais de 25 anos e deve se cadastrar no site da ação e contar, em no máximo 2 mil caracteres, seu sonho ou projeto pessoal que deseja realizar com o prêmio.

Os consumidores poderão se inscrever até 31 de janeiro de 2021. O projeto vencedor será revelado em fevereiro do ano que vem.

Segundo a marca, o concorrente deve "mostrar o potencial de uso do incentivo para avançar em sua missão de uma vida significativa 'do lado de fora'.