Rio - Com a pandemia da covid-19 e a necessidade de isolamento social, ter um plano de saúde tornou-se um desejo ainda maior. Pensando em apresentar opções que pudessem aumentar o acesso à saúde, com preços mais atrativos e mantendo uma rede credenciada de excelência, a SulAmérica desenhou um novo plano de saúde regional, que oferece os melhores atendimentos na região em que clientes residem e/ou trabalham, garantindo proteção e serviços de qualidade por um valor que caiba no seu bolso.



O assunto "plano de saúde" é profundamente ligado ao dia a dia do brasileiro, já que segundo uma pesquisa do Ibope encomendada pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS) em 2019, trata-se do terceiro maior desejo da população, ficando atrás apenas do sonho da casa própria e da demanda por educação.



A SulAmérica lançou no ano passado o Direto Rio. Um plano em parceria com a Rede D'Or e focado no público carioca, com hospitais de referência no atendimento de baixa, média e alta complexidade, além de laboratórios de exames, clínicas médicas, maternidades e terapias. E para necessidades fora da região de cobertura, disponibiliza o benefício de atendimento de urgência em mais de 30 hospitais nas principais capitais do país.



Entre os serviços está o de telemedicina, que foi regulamentado durante a pandemia e possibilita atendimento com psicólogos, médicos plantonistas e especialistas direto da tela do celular, com prescrição de medicamentos e guias de exames. Uma opção de atendimento com qualidade e segurança, sem sair de casa e evitando idas desnecessárias ao pronto socorro. Outro grande diferencial é que os beneficiários são cuidados de forma preventiva, para evitar problemas de saúde. Além disso, eles têm acesso a um amplo pacote de descontos em medicamentos, vacinas e outros.



"Por ser um plano com rede referenciada regional, entendemos que é muito interessante para empresas locais com funcionários que moram na região. Como no SulAmérica Direto oferecemos o benefício de atendimento de emergência em mais de 30 hospitais nas principais capitais do Brasil, os beneficiários ainda ficam cobertos em viagens nacionais", conta Solange Zaquem, diretora comercial da SulAmérica e responsável pelo estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo e região Sul do Brasil.



Os preços são bastante competitivos e o corretor passa a cotação exata a partir da análise das necessidades do cliente, para oferecer a melhor opção. "O SulAmérica Direto pode ser contratado com ou sem coparticipação, que é uma ferramenta muito valorizada pelas empresas para educar seus colaboradores a usarem bem este benefício", explica Solange. "É um plano que aumenta o acesso à saúde, com ótima oferta de preço e mantendo a excelência e a entrega de serviços inovadores, trazendo qualidade à vida das pessoas".



DOIS LADOS



A gerente comercial Deusa Maria da Silva, da Adegê seguros, conhece o plano Direto nas duas pontas: vende planos da família SulAmérica Direto e também é cliente. Precisou usá-lo recentemente por causa de um problema de saúde de seu filho. Gostou do serviço do Médico na Tela.



"Meu filho teve sintomas que não sabíamos se era de Covid-19 ou não. Não sabíamos se deveríamos levá-lo numa emergência. Fiz o contato a distância, fui atendida pelo médico, que pediu para falar com ele. Retornaram no dia seguinte para saber como ele estava", recorda ela, que depois também precisou usar o plano para um atendimento próprio.



EMPRESAS



A opção do SulAmérica Direto é ideal para pequenas e médias empresas, por atender a partir de três vidas – e atenção, até 31/12 uma promoção especial permite contratação a partir de 2 vidas, entre titular e dependente. É útil especialmente numa época em que o setor empresarial é um dos mais afetados pela pandemia.



No Rio, esse tipo de plano, segundo dados da própria SulAmérica, tem sido bastante utilizado também por microempreendedores ou pessoas com empresas familiares, atendendo de três a cinco vidas. Ágatta Marinho, gerente comercial da Bresson Saúde, destaca que o perfil de seus clientes no plano é o de empresas com funcionários e moradores das regiões de Niterói, São Gonçalo, Zona Oeste (Campo Grande, Jacarepaguá, Bangu) e Zona Norte (Tijuca, Méier, Cascadura).



"A cobertura do plano tem forte aderência nesses lugares. Ele ajuda empresas familiares e o microempreendedor individual (MEI), que tem o plano de saúde pensando na família dele", conta. "Um cliente meu que precisa de um plano para ele e sua família, totalizando cinco pessoas, tem economizado uma quantia significativa por mês com o SulAmérica Direto e continua muito bem protegido”.



O SulAmérica Direto Rio está disponível nas regiões do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti e São Gonçalo.



O QUE OLHAR NA HORA DE ESCOLHER UM PLANO



Na hora de escolher qualquer plano de saúde, é preciso olhar para alguns detalhes. Solange Zaquem recomenda a donos de empresas que façam uma avaliação de suas necessidades, do valor que podem investir e da quantidade de funcionários.



Para ajudar, listamos abaixo os principais pontos que você deve avaliar com seu corretor de seguros:



1) Confirme se a rede credenciada atende as necessidades de sua empresa e dos seus funcionários;



2) Preste atenção às coberturas oferecidas e saiba quais são os procedimentos mínimos obrigatórios definidos pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), que é a entidade que regulariza o setor de seguro saúde;



3) Pesquise sobre a empresa do plano de saúde, se ela é de confiança e se tem experiência neste mercado. É importante que o produto que você está contratando garanta segurança para sua empresa;



4) Pergunte sobre as ferramentas digitais disponíveis para uso. Atualmente, poder resolver os problemas de qualquer lugar onde você esteja faz toda a diferença. Além disso, a telemedicina está regulamentada durante a pandemia e é uma prática muito útil em algumas situações;



5) Avalie se o preço cobrado é compatível com o que é oferecido e se cabe no seu bolso. Até agora, você olhou mais especificamente para proteções de saúde física e emocional, mas a saúde financeira é também muito importante para que tudo fique equilibrado e você cuide da sua Saúde Integral!