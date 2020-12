Os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 11:07

Rio - A Caixa credita, nesta segunda-feira, R$ 1,2 bilhões para 3,4 milhões de beneficiários do ciclo 6 nascidos em março. O ciclo 6 contempla parcelas do Auxílio Emergencial e do Auxílio Emergencial Extensão, que serão depositadas na poupança social digital.

Desse total, 65,4 mil receberão R$ 98,4 milhões referentes às parcelas do Auxílio Emergencial. Os demais, 3,3 milhões, receberão as parcelas do Auxílio Emergencial Extensão, em um montante de R$ 1,1 bilhão.



A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais.