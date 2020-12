Pix é o novo meio de pagamento desenvolvido pelo Banco Central Divulgação/Banco Central do Brasil

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 13:35

A implementação do QR Code no PIX cobrança, para pagamentos com vencimento, foi adiada pelo Banco Central. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, nesta segunda-feira, e altera o prazo para a execução da funcionalidade, que passou do dia 4 de janeiro, para o dia 15 de março. O QR Code com vencimento funcionará como uma espécie de boleto para lojistas e prestadores de serviço.

Com a mudança, os usuários do PIX na modalidade provedor de conta transacional devem passar a oferecer o serviço de Qr Code, ou PIX Copia e Cola, a partir do dia 15 de março de 2021. De acordo com o Banco Central, o funcionamento do PIX Cobrança com vencimento é como o de um boleto, através desse serviço, os comerciantes poderão incluir no valor possíveis multas, juros e descontos.

Publicidade

A operação PIX Cobrança já está disponível desde o dia 16 de novembro, a alteração se encaixa apenas na cobrança com vencimento. Atualmente, o usuário já consegue realizar o pagamento por QR Code, mas de forma instantânea.