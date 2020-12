Para não ser vítima de golpistas, é importante ficar atento e desconfiar Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 12:36 | Atualizado 15/12/2020 12:42





Para não ser vítima de golpistas, é importante ficar atento e desconfiar. A listagem do Procon-RJ explica de forma simples como os fraudadores aplicam os golpes e os artifícios para enganar o consumidor. Uma regra valiosa é sempre conferir se o endereço que aparece no navegador é o endereço oficial da empresa. Rio - O Procon Estadual do Rio de Janeiro lança nesta terça-feira uma cartilha para alertar e orientar os consumidores que utilizam a internet para que eles não caiam em golpes praticados no ambiente virtual. O Procon-RJ indica que notificações falsas, pacotes de dados gratuitos, ofertas muito vantajosas, formulários ilegítimos e solicitações de downloads são alguns dos golpes utilizados para coletar informações pessoais dos internautas. Além destes, existem também as fraudes nas quais as pessoas compram e pagam por um produto que não recebem.Para não ser vítima de golpistas, é importante ficar atento e desconfiar. A listagem do Procon-RJ explica de forma simples como os fraudadores aplicam os golpes e os artifícios para enganar o consumidor. Uma regra valiosa é sempre conferir se o endereço que aparece no navegador é o endereço oficial da empresa.

Se for clicar em links de e-mails recebidos, observar antes o remetente para ter certeza que foi enviado realmente pela empresa. Ao efetuar compras por meio de boleto bancário, analise o cedente e o CNPJ, porque os sites confiáveis nunca emitem boleto no qual o nome do cedente é uma pessoa física.



“A melhor maneira de evitar o golpe é entender como funciona, como esses fraudadores agem. Por esse motivo criamos essa cartilha de como funcionam os golpes, para alertar a população. Com a pandemia, o número de consumidores que passaram a efetuar compras online aumentou e consequentemente, as tentativas de fraudes também”, disse o presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho.