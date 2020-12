Sede do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Paulo Carneiro/Parceiro/Agência O Dia

São Paulo - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um empréstimo de R$ 191 milhões para construção de três usinas fotovoltaicas da Powertis S.A., empresa de origem espanhola do mesmo grupo da fabricante suportes de painéis solares Soltec Brasil. O projeto terá capacidade instalada total de 90 megawatts, o suficiente para 125 mil residências, informou o banco de fomento em nota divulgada há pouco.



O projeto será implantado em Pedranópolis, no Noroeste de São Paulo. O BNDES estima que a construção dos parques de geração solar deverá gerar cerca de 1,4 mil empregos. A expectativa é que as obras fiquem prontas no fim do ano que vem, com a operação iniciando em dezembro.



Esse é o segundo financiamento do BNDES para projetos de geração solar da Powertis S.A.. Em outubro, o banco também aprovou o crédito para a construção do Complexo Fotovoltaico Araxá (MG), no valor de R$ 194 milhões.