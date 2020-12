Supermercados estão com carne em promoção neste final de semana Divulgação

Por MARTHA IMENES

Publicado 19/12/2020 06:00

Os preços de alimentos e bebidas dispararam e responderam por 75% da inflação dos mais pobres em novembro, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). A batata, preferida do prato dos brasileiros, subiu 29,7%. Diante desses dados O DIA fez uma pesquisa com redes de supermercados para dar uma forcinha para o leitor na hora das compras. Afinal, economizar é sempre bom!

No SuperPrix, por exemplo, o pacote de 1Kg da dupla mais querida do Brasil sai a: R$ 5,99, o arroz branco Tio Urbano, e R$ 7,99 feijão preto Sabor Máximo. A massa com Ovos Piraquê Parafuso de 500g custa R$4,19, o macarrão de arroz Urbano Espaguete Integral 500g está saindo a R$3,98. Outros itens também estão em oferta: óleo de soja Leve 900ml, caiu de R$8,99 para R$7,99. Por R$ 4,69 se compra a farinha de mandioca Granfino torrada de 1kg.

Já o açúcar refinado especial União está R$ 3,29 (1kg). E para as crianças o achocolatado em pó Toddy Original de 400g baixou R$ 1 (de R$6,99 para R$5,99) e o leite UHT Leco desnatado (1L) fica R$4,19 e o Quatá integral, também de 1l a R$ 3,99. Esses preços são válidos até durarem o estoque.

A rede Pão de Açúcar estará em promoção até domingo (20) para Cliente Mais. A massa com ovos Barilla vários cortes (exceto Fetuccine e Cabelo de anjo) de 500g está R$ 3,99 e a massa grano duro Qualitá espaguete (500g), R$ 3,99. Nos supermercados Extra as ofertas são somente neste sábado. A maionese Qualitá (500g) está R$ 3,49, e o leite condensado Qualitá (395g) sai a R$ 3,99, cada (na promoção leve 4 e pague 3 unidades). E para o sanduíche, o quilo do queijo muçarela custa R$ 27,90. Ele é vendido por pedaço. Já que está em época de Natal, que tal um chocottone Bauducco? A caixa de 500g sai a R$ 16,99. E o panettone de frutas ou gotas de chocolate, de fabricação própria, a R$ 5,99.

Olha o churrasco aí, gente!

Final de semana chegou e um churrasquinho caseiro cai bem. Vale ressaltar que com os números da covid em alta, o distanciamento social é extremamente necessário! E por que não fazer aquele "xurras" e ficar de boas em casa? Pegue as dicas de O DIA: No SuperPrix a alcatra bovina Manipulada (fatiada inteira) de 600g sai a R$22,14. E para molhar a palavra: cerveja Itaipava 473ml com 12 unidades está saindo a R$ 31,08 e a lata de Stella Artois 350ml a R$ 3,49.

No Pão de Açúcar todas as cervejas especiais estão na promoção Leve 3, Pague 2. Confira: Cerveja Brahma Duplo Malte lata sleek 350ml está R$ 3,19; a Eisenbahn sleek 350ml custa R$ 3,59. Já a Bohemia long neck 355ml é vendida a R$ 2,99 e a Eisenbahn pilsen long neck de 355ml, a R$ 3,79. Para o churrasco o coração da alcatra bovino resfriado Maturatta está R$ 35,99 o quilo e o lombo suíno temperado congelado Qualitá, R$ 27,79 (Kg). A promoção vai até domingo (20) para os Clientes Mais.

No Extra a alcatra bovina resfriada peça está saindo a R$ 31,55 o quilo. Nas compras acima de 3kg sai a R$ 28,40 o quilo. A peça de maminha bovina resfriada (peça à vácuo) também custa R$ 28,40 o quilo nas compras acima de 3kg. Já o filé de peito de frango congelado sai a R$ 8,99 o quilo.

A cerveja Budweiser garrafa 330 ml e a Brahma Duplo Malte lata 350 ml saem a R$ 3,49 e R$ 3,19, respectivamente. A oferta é válida somente neste sábado (19).

Batata foi o indicador que mais aumentou: 29,7%

Batata Reprodução de Internet

A taxa de inflação para as famílias de renda mais baixa (cujo rendimento familiar mensal é menor do que R 1.650,50) foi de 1% no mês. A análise mostra que a única faixa de renda que registrou desaceleração inflacionária foi a das famílias de renda mais alta (com rendimento domiciliar superior a R 16.509,66), cuja variação de preços caiu de 0,82% em outubro para 0,63% em novembro, segundo pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).



Desde março deste ano o comportamento dos preços dos alimentos no domicílio segue pressionando a inflação das classes mais pobres. Em novembro, o grupo "alimentos e bebidas" foi responsável, sozinho, por 75% da inflação da classe de renda muito baixa, reflexo do aumento nos seguintes itens: arroz (6,3%), batata (29,7%), frango (5,2%), óleo de soja (9,2%) e carnes (6,5%).

A alta observada foi no grupo "transportes", com os reajustes dos transportes por aplicativo (7,7%), da gasolina (1,6%) e do etanol (9,2%) impactaram especialmente as famílias mais ricas.



No acumulado de 2020, a desaceleração nos preços dos serviços beneficiou as famílias de maior poder aquisitivo, enquanto a alta nos alimentos seguiu pressionando o custo de vida dos mais pobres. Sendo assim, nos 11 primeiros meses deste ano, a inflação das famílias de renda alta (1,7%) foi bem menor que a registrada pelas famílias de menor poder aquisitivo (4,6%). De janeiro a novembro, houve aumento em itens que pesam na cesta de consumo dos mais pobres: arroz (69,5%), feijão (40,8%), leite (25%), óleo de soja (94,1%), carnes (13,9%) e frango (14%). Enquanto isso, itens de maior peso para as famílias mais abastadas apresentaram deflações: passagem aérea (-35,3%), transporte por aplicativo (-16,8%), gasolina (-1,7%) e despesas com recreação (-1,1%).



Na comparação com novembro de 2019, observa-se que enquanto a taxa de inflação da renda muito baixa aumentou 85%, o aumento na taxa do grupo de renda alta foi menos acentuado (48%). A inflação das famílias mais pobres passou de 0,54% para 1,0%, enquanto as famílias mais ricas registraram uma pressão inflacionária de 0,43% para 0,63%. No acumulado em 12 meses, ou seja, de dezembro de 2019 a novembro de 2020, houve aumento na inflação de todos os segmentos, sendo que taxa de inflação do segmento de renda mais baixa (5,8%) mantém sua trajetória de aceleração em ritmo superior àquela apontada na classe de renda mais alta (2,7%).