Ao todo, 15,8 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a quarta parcela do Auxílio Emergencial Extensão Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 10:46

A Caixa paga, nesta sexta-feira (18), a quarta parcela do Auxílio Emergencial Extensão para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 7. O montante total destinado aos pagamentos é de R$ 415,9 milhões.

O recebimento da extensão do auxílio, para os beneficiários do Bolsa Família, não muda. Atende aos mesmos critérios e datas do benefício regular, permitindo a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui, ou por crédito na conta CAIXA Fácil.

Ao todo, 15,8 milhões de pessoas cadastradas no Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a quarta parcela do Auxílio Emergencial Extensão e receberão, no total, R$ 4,1 bilhões durante o mês de dezembro.

A avaliação para definir quais beneficiários do Bolsa Família estariam elegíveis para receber a extensão do auxílio emergencial foi realizada pelo Ministério da Cidadania. O valor pago pelo governo para esta modalidade é de R$ 300 ou de até R$ 600, no caso de mulher provedora de família monoparental. Se o valor do Bolsa Família for igual ou maior que R$ 300 ou R$ 600, o beneficiário receberá o valor do Bolsa Família, sempre privilegiando o benefício de maior valor.