Por Maria Clara Matturo*

Com a chegada das festas de final de ano e a continuidade da pandemia, a tendência é que as compras online continuem sendo frequentes. Dados de uma pesquisa da Criteo, empresa voltada para o varejo, mostraram que o envio de presentes cresceu 41% durante a pandemia, refletindo o aumento da prática de fazer a compra pela internet e colocar o endereço de destino para quem vai ser presenteado. Porém, conforme o uso dos e-commerces cresce, mais frequente se tornam os golpes, e maior a necessidade de tomar todos os cuidados. Veja como proteger o CPF das fraudes durante as compras de final de ano:

Para começar, a tecnologia pode ser uma ótima aliada do consumidor na hora de checar se um site é seguro ou não. O Movimento Compre&Confie, por exemplo, desenvolveu o aplicativo VIPy, que vem atuando como uma medida de precaução para compras online. O aplicativo possui uma função para monitorar o CPF dos usuários cadastrados na plataforma durante compras realizadas no ambiente digital. Desse modo, o VIPy consegue identificar possíveis fraudes e notificar os consumidores, caso seus dados sejam utilizados em pedidos indevidos.

“O VIPy vem promovendo diversos meios que tornam o e-commerce mais acolhedor e confiável para todas as pessoas. Isso, além de impulsionar as compras virtuais, acaba conscientizando os consumidores sobre como realizar seus pedidos com mais responsabilidade e menos conflito neste fim de ano”, explicou Andréa Fernandes, CEO do Movimento Compre&Confie.

Além do aplicativo, o consumidor pode tomar outros cuidados, como não colocar suas informações em sites que gerem qualquer tipo de desconfiança por exemplo. Também é importante desconfiar quando os valores ofertados estão muito abaixo do mercado e procurar os canais oficiais das marcas em busca de confirmação das ofertas. Por fim, vale destacas que outras instituições, como os bancos, também não pedem dados nem senhas por meio de mensagens.

"É possível evitar essa dor de cabeça com o Serasa Antifraude, um serviço que possibilita monitorar o seu CPF e evitar golpes. O interessante é que o Antifraude te alerta sempre que houver mudanças no seu CPF, como possível negativação do seu nome, abertura de empresas no seu CPF, consultas de empresas e compra de linhas telefônicas. Procure sempre utilizar wifi, computador ou smartphone seguros, fique esperto e não faça compras virtuais pelos computadores de outras pessoas", acrescenta o advogado especialista em direito do consumidor Leandro Souza.

Já fui vítima de fraude, e agora?

Mesmo com todos os cuidados, todos estão sucetíveis a esse tipo de acontecimento. O advogado Leandro Souza orienta o que fazer em caso de golpe: "caso você seja vitima de algum tipo de fraude envolvendo seu CPF, avise a instituição financeira sobre a movimentação indevida e faça um boletim de ocorrência, vale lembrar que o consumidor pode registrar a reclamação no Procon. Procure um Advogado ou o juizado especial para entrar com uma ação na Justiça, pedindo reparação por danos morais, principalmente se o nome for negativado indevidamente".

*Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro