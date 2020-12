O horário de funcionamento será das 8h às 12h Marcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 18/12/2020 15:27 | Atualizado 18/12/2020 15:37

Rio - A Caixa abrirá, neste sábado, 75 agências no Estado do Rio, das 8h às 12h, para atendimento a beneficiários do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão. Os nascidos em janeiro e fevereiro dos ciclos 5 e 6 poderão sacar o benefício. Segundo o banco, foram creditados R$ 4,3 bilhões para esse público de 6,5 milhões de pessoas.



Desse total, R$ 3,9 bilhões são referentes às parcelas do auxílio emergencial extensão e o restante, R$ 400 milhões, às parcelas do auxílio emergencial.



Em todo o país, 751 unidades prestarão atendimento aos beneficiários. A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco: www.caixa.gov.br/agenciasabado.



A Caixa reforça que todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. Não é preciso chegar antes do horário de abertura.



Auxílio emergencial



Ao todo, no sábado, terão sido pagos R$ 284,4 bilhões do auxílio emergencial para 67,9 milhões de brasileiros. Confira o calendário de saques completo:

