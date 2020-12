Novo aplicativo faz render o salário do brasileiro Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por Marina Cardoso

Na quarta-feira desta semana, senadores aprovaram o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 (PLDO 2021). O texto-base define metas e prioridades do governo para o ano seguinte, entre elas a correção do salário mínimo. Na proposta, o salário mínimo vai para R$ 1.088 a partir de janeiro. O acréscimo seria de R$ 43, já que atualmente a renda mínima é de R$ 1.045. A taxa que define o aumento também influencia no cálculo para os aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Para isso, confira como pode ficar o valor da aposentadoria para o próximo ano.

Tanto a definição do salário mínimo quanto a renda dos aposentados pelo INSS são influenciadas pela alteração na projeção da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base nas famílias de baixa renda.

Publicidade

De acordo com Marlon Glaciano, consultor e planejador financeiro, para saber de quanto será a variação na renda paga pelo INSS, os aposentados devem levar em conta a taxa que está sendo especulada. Essa projeção deve ficar em torno de 4,11%, conforme o PLDO. "No entanto, o reajuste final só será definido no início do ano após o IBGE divulgar a inflação oficial. Com isso, esse reajuste pode sofrer alteração", explica ele. O índice está previsto para ser divulgado oficialmente pelo IBGE no dia 12 de janeiro.

Dessa forma, um segurado que ganha atualmente o piso salarial de R$ 1.045 vai passar a ganhar R$ 1.088 no ano que vem. Em contrapartida, os aposentados que ganham o teto do INSS, que atualmente está no valor de R$ 6.101,06, devem receber R$ 6.351,81 por mês ao longo do próximo ano.

Publicidade

Para os trabalhadores que querem ter uma ideia de quanto vai receber em 2021, é necessário multiplicar o valor atual do benefício com 4,11% e depois dividir por 100. O resultado deve ser somado ao salário atual para chegar ao número final. O DIA simulou alguns valores para que o segurado tenha uma estimativa de quanto receberá de aposentadoria, pensão ou auxílio em 2021.

No caso de alguém que recebe atualmente R$ 1,5 mil, no próximo ano o salário pode ir para 1.561,65. No segundo exemplo, quem ganha R$ 2 mil a quantia pode passar para R$2.082,20. Quem tem o pagamento de R$ 2,5 mil vai para R$ 2.602,75.

Publicidade

Os aposentados que têm quantia de R$ 3 mil hoje devem ganhar R$ 3.123,3. Quem recebe R$ 4 mil aumenta para R$ 4,164,4. Por fim, os de faixa salarial R$ 5 mil vão para R$ 5.205,5.

Publicidade





Publicidade