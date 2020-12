Nas redes sociais, internautas reclamam do atraso do Correios Divulgação

Com a pandemia do coronavírus e a necessidade de evitar aglomerações, as lojas online serviram como uma saída para fazer as compras de Natal. Segundo um levantamento do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), 53,5% pretendem dividir suas aquisições de final de ano entre lojas online e física . Porém, apesar da praticidade, comprar pela internet também pode causar transtornos. Após u m período de greve e atraso nas entregas , novamente os Correios tem sido alvo de reclamações por passar dos prazos de entrega previstos. Veja como você pode recorrer ao atraso na entrega das compras online.

Nas redes sociais, os consumidores reclamam do serviço prestado pela transportadora: "Correios em fim de ano é piadinha de mal gosto, né? To com 60 caixas para vir, e nem no Brasil chegou ainda", escreveu um internauta. "Grande dia o presente de natal do meu namorado foi extraviado. O serviço do Correios é muito ruim", desabafou outra usuária.

Minha encomenda atrasou, e agora?

Caso o consumidor tenha comprado algo neste final de ano e a entrega tenha passado do prazo estipulado, é direito dele recorrer, como explica a especialista em direito do consumidor, Cátia Vita: "Primeiramente é importante explicar que a responsabilidade da entrega é do fornecedor. A loja deve cumprir o prazo de entrega informado no momento da compra e não pode justificar o atraso pela pandemia. O atraso na entrega de produto é considerado um descumprimento de oferta por parte do fornecedor, de acordo com o artigo 35 do Código Do Consumidor. Nesse caso, o cliente tem três opções: pode exigir o cumprimento forçado da entrega, aceitar outro produto equivalente ou desistir da compra e ser restituído integralmente do valor pago, acrescido de correção monetária, incluindo o frete".

Segundo a advogada, esse tipo de atraso pode, inclusive, ser caso para ação de indenização. "É recomendável que o consumidor tente resolver de forma administrativa com a empresa por escrito, para ter um comprovante, importante sempre anotar o número do protocolo do atendimento. Caso não veja a resolução de seu problema deve procurar o órgão de defesa do consumidor ou advogado de confiança para ajuizamento de ação de indenização", orientou.



O Procon-RJ orienta, ainda, que o consumidor faça um registro junto a autarquia: "se a empresa não der uma solução, o consumidor deve fazer um registro no Procon, em especial pelos canais online (aplicativo Procon-RJ e site www.procononline.rj.gov.br ) para evitar aglomeração". O órgão informou também, que a presidência da autarquia fez um ato punitivo ao Correios por falha na prestação do serviços.

Procurado pelo O DIA, o Correios não retornou.