Kits prontos são uma opção para economizar tempo Heitor Carlos

Por Maria Clara Matturo*

Publicado 22/12/2020 06:00

Rio - Com os dias corridos típicos de fim de ano, muitas pessoas acabam deixando a ceia de Natal para a 'última hora'. Mas nem tudo está perdido: para aqueles que não garantiram os itens da festividade, a encomenda de kits prontos em supermercados pode ser uma boa solução. Pensando nisso, O DIA separou algumas opções de jantar com custo a partir de R$ 26 por pessoa.

Vale lembrar também que, mesmo atrasados, os consumidores podem e devem escolher alternativas e formas de pagamento com o melhor custo-benefício para o bolso, como orienta o economista Gilberto Braga.

Publicidade

“O parcelamento no cartão de crédito pode ser uma opção para quem consegue se organizar, mas é importante lembrar que as parcelas virão nos meses seguintes. É preciso estruturar isso e ter um controle financeiro para não se endividar", ressalta Braga.

É possível encontrar os vários tipos de banquetes para a noite natalina nas lojas físicas e virtuais do Carrefour, do Supermercado Extra e do Pão de Açúcar. Basta os consumidores procurarem as melhores opções para o bolso. De olho nos preços, os consumidores já podem começar a fazer suas escolhas.

Publicidade

Nas lojas do Carrefour, por exemplo, duas opções de ceia estão disponíveis. A primeira, ao custo de R$ 129,90, serve cinco pessoas, e é composta por ave natalina com tomates e alecrim, arroz à grega, maionese, farofa especial, torta de frango e um panetone ou chocotone de fabricação própria.

Outra opção da mesma rede é o kit para três pessoas, por R$ 79,90, com lombo suíno, arroz à grega, salpicão de frango, farofa especial e um panetone ou chocotone de fabricação própria. As encomendas devem ser feitas nas lojas com no mínimo três dias de antecedência.

Publicidade

No Supermercado Extra, é possível encontrar o Kit Clássico, que serve de seis a oito pessoas, por R$ 229 (ou R$ 28,69 por pessoa). Esse é composto por chester com farofa rica, arroz à grega, salpicão de frango e torta de palmito. Outra opção é o Kit Esperança, que serve quatro pessoas a R$169 (ou R$ 42,25 por pessoa) com bacalhau à Gomes de Sá, arroz branco, salada mediterrânea e bolinho de bacalhau português. As encomendas devem ser feitas até as 12h de hoje

No Pão de Açúcar, um dos destaques é a Ceia Prosperidade, que serve de quatro a seis pessoas e custa R$195,00, o que equivale a R$32,50 por pessoa, com bolinho de bacalhau português, caponata especial, peito de frango recheado com abacaxi, arroz com abóbora, alho-poró e linguiça e farofa de banana. As encomendas devem ser feitas até o meio-dia de hoje.

Publicidade

*estagiária sob supervisão de Cadu Bruno