Publicado 22/12/2020 18:21

Clientes da Caixa Econômica Federal com dívidas têm até o dia 31 deste mês para aproveitar a campanha 'Você No Azul'. Até a última sexta-feira, a ação registrou R$ 2,36 bilhões em débitos quitados, com a regularização de 383.338 contratos comerciais de 271.293 clientes pessoas físicas e jurídicas.



No estado do Rio, já foram quitados mais de 30 mil contratos, num total de R$ 223,1 milhões em dívidas regularizadas. O público de-alvo de clientes com dívidas elegíveis para a campanha abrange 2,4 milhões pessoas físicas, 227 mil empresas e mais de 1,8 milhão de cartões de crédito. Mais da metade dos clientes liquidam suas dívidas por até R$ 3 mil.



As condições variam conforme a modalidade de crédito contratada e o período de atraso. Os descontos para liquidação podem chegar a até 90% do valor da dívida.

O cliente pode regularizar seu contrato pelos seguintes canais: whatsApp, pelo número 0800 726 0104, opção 3; pelas opções disponíveis no site http://www.caixa.gov.br/negociar: Negociação online, Assistente virtual (chat) ou Fale conosco; telefone, no número 0800 104 0104, opção 1-6; redes sociais do banco, no Twitter (twitter.com/caixa) e Messenger do Facebook (facebook.com/caixa) e caminhões 'Você no Azul'.

Além disso, os clientes também encontram os benefícios para regularização de valores até R$ 2 mil nas unidades lotéricas. Basta informar o CPF para pagar a dívida.