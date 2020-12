Prefeitura de São João de Meriti Divulgação/PMSJM

24/12/2020

Rio - Final do ano deveria ser o período em que os trabalhadores, tanto na ativa quanto aposentados e pensionistas, se preparam para receber o 13º salário para pagamentos que surgem na época e compras. Entretanto, não é o que se vê em cidades da Baixada Fluminense. Prefeituras como Duque de Caxias, São João de Meriti e Magé ainda não fizeram depósitos para os trabalhadores. Enquanto isso, eles aguardam os pagamentos com contas em atraso, falta de remédios e de comida em casa e dependendo da ajuda de amigos e família.

Para o professor da rede municipal de Meriti Luiz Carlos de Abreu, 65 anos, a situação do pagamento na cidade vem se arrastando há algum tempo. "Desde antes da pandemia, já tínhamos atrasos nos pagamentos. Sobre 13º salário, não se tem ideia, ninguém fala sobre o assunto. É um cenário dificílimo, é lamentável o que fazem com os servidores de Meriti", desabafa Luiz.

Também em Meriti, o aposentado João Mendes, 78, depende do benefício para prosseguimento do tratamento de Alzheimer. A filha Shirley Barreto, que precisou parar de trabalhar para cuidar do pai, disse que ajuda vem da ex-patroa. "Se não fosse ela, eu nem sei como faria comprar. Devem cinco meses de 2018, quatro deste ano e o 13º salário. É um absurdo o que vem fazendo com os aposentados e pensionistas", diz ela.

Mesmo sofrimento vive Thais Lilian, 46, aposentada por invalidez. A ex-merendeira sofreu um acidente e precisou parar de trabalhar. "Tenho problemas de má circulação na pernas e estou em uma situação podendo perder a perna a qualquer momento. Eles nos devem vários meses, é uma loucura passarmos por essa situação, muito difícil", se entristece ela.

Em Caxias, a aposentada Elza Mendonça, 74, lamenta a falta de pagamentos do 13º salário e de outros meses. "Eles não nos dão uma data, ficamos sem saber quando vamos receber o pagamento de novembro e o 13º salário. Salário de outubro foi pago no dia 11. Tenho estepe no coração e dependo de remédio. Tenho optado pagar umas contas e deixar outras de lado. É muito triste", conta ela.

Procurada a prefeitura de Duque de Caxias disse que quitou o décimo terceiro salário de 2020 para os funcionários ativos das secretarias municipais, nesta quarta-feira, dia 23, contemplando 2.897 servidores e gerando um valor de R$ 8.976.308,48. O governo também quitou a décima terceira folha salarial dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde e pagou 59% dos servidores ativos da Secretaria Municipal de Educação. Até o momento, já foram pagas 54 folhas salariais em 48 meses de trabalho da atual gestão.

Por determinação do prefeito Washington Reis, o pagamento dos servidores tem sido tratado como a principal prioridade do governo municipal. Novos pagamentos serão feitos nos próximos dias, de acordo com a entrada de receita, até que todo o funcionalismo tenha recebido.

Já a prefeitura de São João de Meriti não respondeu até o fechamento desta matéria. No caso de Magé, eles informaram que o pagamento do funcionalismo público será efetuado, de forma gradual, até o final do atual governo que termina no dia 31 deste mês.