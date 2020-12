Apesar das dificuldades ocasionadas pela pandemia, a expectativa é de que a economia brasileira comece a caminhar em 2021 DIVULGAÇÃO

Por Maria Clara Matturo*

Publicado 25/12/2020 09:15

Com um novo ano se aproximando, se renovam também as metas para os próximos meses e, quase sempre, a estabilidade financeira marca presença nessa lista. Apesar das dificuldades ocasionadas pela pandemia, a expectativa é de que a economia brasileira comece a caminhar em 2021. Nesse cenário, ter um planejamento financeiro pode ajudar a estabelecer uma relação melhor com o dinheiro, entender os gastos e até mesmo criar uma reserva de emergência. Entenda quais são as expectativas para o próximo ano e confira os primeiros passos para criar um planejamento:

Para o economista Gilberto Braga, o cenário econômico tende a melhorar, mas depende do desenvolvimento de uma vacina: "A expectativa para o próximo ano leva em conta a questão da covid-19, se tivermos um avanço positivo da vacina no primeiro semestre o mercado vai reagir bem", explicou.

Caso as coisas corram como esperado, o momento pode ser interessante para aqueles que tem uma quantia sobrando pensarem em investir. "Para quem já está estável e tem um dinheiro sobrando, sem precisar usar pelo próximo ano, é provável que o próximo ano seja um bom momento para comprar fundo de renda variável ou ações de empresas que deverão crescer com a recuperação da economia. Mas vale lembrar que esse tipo de investimento tem um grau de risco maior do que a caderneta de poupança, por exemplo, orientou o economista.

Planejamento Financeiro

Pensando naqueles que tem como meta conquistar a estabilidade financeira, a especialista em gestão financeira Odineia Silva reforçou que a "estabilidade está muito ligada ao equilíbrio da mente e do bolso". Segundo ela, pensar de forma racional sobre as finanças é indispensável: "Quando eu verdadeiramente dou a devida importância e atenção ao meu dinheiro, pensando com mais razão e menos emoção nas minhas decisões de compra, eu evito entrar no endividamento e tenho um maior controle dos meus pensamentos".

Para começar a se planejar é preciso pensar a longo prazo, como orienta Odineia: "É importante começar a se preparar o quanto antes, começar a separar assim que entrar o dinheiro mensal. Primeiro separe um valor fixo ou percentual das entradas para os investimentos com rentabilidade diária. Zero vezes zero será sempre zero, o juros composto tem um poder enorme ao longo do tempo e lhe trará uma estabilidade da mente e do bolso hoje, amanhã e a longo prazo".

Por fim, a especialista deixa três dicas para aqueles que querem uma nova realidade financeira no próximo ano:

1 - Faça um checkup da sua atual situação financeira, tenha a clareza do que entra e sai, bem como de possíveis rendimentos de decisões tomadas anteriormente;



2 - Estipule um teto de gastos por categoria mensalmente para todo o ano de 2021, como alimentação, lazer, habitação, educação e saúde;



3 - Estipule pelo menos três metas pessoais e três profissionais para o próximo ano. Lembre-se: quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve, direção é essencial para um excelente planejamento financeiro.