Por O Dia

Publicado 27/12/2020 16:10

Os trabalhadores têm até quinta-feira, dia 31, para fazer a movimentação do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pela medida do saque emergencial. A norma foi criada pelo governo no pacote de medidas para amenizar a crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus (covid-19) e no estado de calamidade pública.

O saque, no valor de até R$ 1.045, considera a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS. Os pagamentos são realizados por meio de crédito em conta poupança digital, que foi aberta automaticamente pela Caixa Econômica em nome dos trabalhadores e pode ser movimentada pelo aplicativo Caixa Tem.

O período para saques começou no final de junho, para quem nasceu em janeiro, e segue o calendário baseado no mês de nascimento dos trabalhadores. O cronograma seguiu até novembro, quando foi liberado o último lote dos aniversariantes de dezembro.

A partir da data de crédito dos valores na conta poupança, os recursos puderam ser utilizados em transações eletrônicas, e posteriormente, também em data específica, os valores remanescentes ficaram disponíveis para saque em espécie ou transferência, sem custo, para outras contas.

Para o trabalhador que ainda não fez solicitação do FGTS emergencial, a Caixa Econômica informa que até quinta-feira é possível fazer o pedido pelo aplicativo do fundo. Para receber, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados. O trabalhador precisa informar o CPF, nome completo, data de nascimento, um e-mail e cadastrar uma senha. O valor e a data do crédito serão informados em até uma semana.

Para quem não fizer o saque, os valores retornarão à conta do FGTS devidamente corrigidos, sem prejuízo ao trabalhador. Para quem já tinha cancelado a retirada do dinheiro, a solicitação de novo crédito não é permitida. Entretanto, para quem teve o valor creditado e não movimentou até o dia 30 de novembro, ainda é possível efetuar o saque desde que faça um novo pedido no app do fundo.

Ao todo, a Caixa Econômica liberou cerca de R$ 37,8 bilhões para as poupanças de 60 milhões de trabalhadores.

Para tirar dúvidas sobre o FGTS emergencial, o trabalhador pode acessar o site da Caixa (fgts.caixa.gov.br), aplicativo FGTS, Central de Atendimento CAIXA 111, opção 2 e Internet Banking Caixa. O banco reforça que não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp.