Auditores Fiscais da Receita Estadual e policiais civis apreenderam carretas com indícios de prática de sonegação fiscal Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/12/2020 18:14 | Atualizado 30/12/2020 18:23

Rio - A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) apreendeu, na noite desta terça-feira, (29) sete carretas que transportavam cerca de 390 mil litros de etanol. Os auditores fiscais da Receita Estadual constataram a existência de uma operação de transporte irregular de combustível, com possível fraude de benefício fiscal de uma usina em Campos dos Goytacazes.



A apreensão aconteceu no Arco Metropolitano, altura de Queimados, na Baixada Fluminense, com a ajuda dos policiais civis da 55ª DP (Queimados). Os auditores encontraram notas fiscais do etanol transportado nos caminhões vindos de São Paulo com destino à usina, que na verdade deveria produzir o etanol, e também notas fiscais de venda da usina para uma distribuidora em Duque de Caxias, antes mesmo de o etanol chegar à usina. A ação se caracteriza como simulação da operação e fraude fiscal.

"Tal prática sonegatória causa concorrência desleal, já que o etanol é revendido com preço mais baixo em razão de um benefício fiscal que, na verdade, não é da empresa por direito, visto que é oferecido apenas para quem produz o combustível", explicou o superintendente de Fiscalização da Sefaz-RJ, Rodrigo Aguieiras.