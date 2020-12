Por O Dia

Publicado 30/12/2020

Rio - No âmbito do acordo sobre a Lei Kandir, a Secretaria do Tesouro Nacional vai creditar cerca de R$ 3,119 bilhões nas contas de 3.852 municípios e 19 estados e Distrito Federal, nesta quinta-feira, segundo informou o Ministério da Economia, em entrevista coletiva realizada na noite desta quarta. A quantidade de municípios e estados que receberão os recursos amanhã representa 69% e 74% do total, respectivamente. O governo sancionou, nesta terça-feira, a Lei Complementar nº 176/2020 para repor as perdas dos estados com a Lei Kandir, de 1996.