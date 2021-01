No Rio de Janeiro, o preço médio da gasolina comum foi de R$ 5,014 em dezembro Tomaz Silva/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 17:52 | Atualizado 04/01/2021 18:00

Rio - Pelo sétimo mês consecutivo, o preço médio da gasolina no Brasil aumentou. Desde maio, a gasolina acumula alta de 17,55%. No Rio de Janeiro, o preço médio da gasolina comum em dezembro foi de R$ 5,014. De acordo com levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, o valor cobrado pelo litro do combustível variou até 11,26% em diferentes bairros da capital durante o período, com preços entre R$ 4,725 e R$ 5,257.



O carioca que for abastecer o seu veículo vai encontrar a gasolina mais cara nos bairros da Lagoa (R$ 5,257), Gávea (R$ 5,224) e Flamengo (R$ 5,224), todos da zona sul. Já os preços mais baratos estão no Tanque, (R$ 4,725), zona oeste; no Lins Vasconcelos (R$ 4,769), zona norte; e em Magalhães Bastos (R$ 4,794), zona oeste. Para comparação, os dados mostram que o estado do Rio de Janeiro teve a média mais alta entre o Sudeste (R$ 5,014). Já São Paulo foi o estado com a gasolina mais barata (R$ 4,395).