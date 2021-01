CPF Marcello Casal JrAgência Brasil

Por O Dia

Publicado 04/01/2021 19:44

A Receita Federal informa que pendências relativas ao Cadastro de Pessoa Física (CPF) podem ser regularizadas por meio de seus canais virtuais de atendimento. Além disso, alerta para a importância de o contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados.



A correção é gratuita pela internet. Caso o contribuinte opte por utilizar a rede conveniada – Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios ou Cartórios – o custo é de R$ 7.



Antes de se dirigir à Receita Federal, é importante que o contribuinte consulte a situação cadastral do seu CPF no endereço https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-cpf-1, ou acesse a página da RFB, opção “Meu CPF”, “Consulta CPF, e siga as orientações indicadas.