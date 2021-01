Saque emergencial do FGTS começará a ser pago no dia 29 de junho Agência Brasil

Por Marina Cardoso

Publicado 05/01/2021 14:40

Brasil - Nos três primeiros meses deste ano, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil pagam as parcelas do abono salarial do PIS/Pasep 2020/2021 para os trabalhadores com direito ao benefício. O pagamento que teve início em dezembro prossegue a partir do dia 19 deste mês.

Na Caixa Econômica, responsável pelo PIS, o pagamento é feito conforme o mês de aniversário. Neste mês, o benefício será pago para as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro. Já no próximo mês, dia 11, será a vez dos aniversariantes de março e abril. Por fim, no dia 17 de março, o cronograma encerra com os nascidos em maio e junho.

Já no Banco do Brasil, que libera o Pasep aos servidores, o pagamento ocorre conforme o número final de registro. Os beneficiários com final da inscrição 5 recebem no dia 19. No próximo mês, no dia 11, será a vez dos com final 6 e 7. O calendário do Pasep encerra no dia 17 de março com os trabalhadores com final de inscrição 8 e 9.

Para o mês de janeiro, o Banco do Brasil identificou cerca de 277 mil trabalhadores com direito ao abono salarial, totalizando aproximadamente R$ 263 milhões. Para os meses de fevereiro e março, cerca de 1,1 milhão de pessoas vão receber, com um volume de recursos de R$ 1,05 bilhão. Já os beneficiários do PIS, a Caixa informa que vai disponibilizar R$ 15,8 bilhões para 20,5 milhões de trabalhadores ao total, mas não informou os números para saques deste ano.

No caso do PIS, o pagamento do abono é feito na conta poupança digital da Caixa para os trabalhadores que não possuem nenhum outro tipo de conta corrente ou poupança no banco. Mas, para quem já tem conta na Caixa, nada muda. Os créditos são realizados nas contas existentes e os valores podem ser movimentados com a utilização do cartão da conta.

Sobre as contas digitais, elas são abertas de forma automática e gratuita pela instituição bancária para o recebimento do benefício, sem a necessidade de apresentação de documentos e comparecimento à agência, permitindo a movimentação por meio do aplicativo Caixa Tem.

Nos casos em que o valor do abono não possa ser creditado em conta existente ou na conta digital, o trabalhador poderá realizar o saque com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos Correspondentes Caixa Aqui, bem como nas agências.

Com relação ao Pasep, os correntistas do Banco do Brasil receberão o crédito em conta de forma automática. Para o demais beneficiários, os pagamentos poderão ser realizados via TED, sem nenhum custo, nos terminais de autoatendimento do BB ou por meio do endereço eletrônico:www.bb.com.br/pasep.

O valor do abono varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2019. O saque pode ser realizado até 30 de junho deste ano.

Quem tem direito

Tem direito ao Abono Salarial 2020/2021 o trabalhador inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Também é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na RAIS ou eSocial, conforme categoria da empresa.



Recebem o benefício na Caixa os trabalhadores vinculados a entidades e empresas privadas. As pessoas que trabalham no setor público têm inscrição PASEP e recebem o benefício no Banco do Brasil.

Como consultar

Se o participante é vinculado ao Pasep pode consultar seu saldo por meio da opção 'Consulte seu PASEP' ou solicitar essa informação por meio da Central de Atendimento do Banco do Brasil, nos seguintes telefones: 4004-0001 ou 0800 729 0001. Ou por meio do Alô trabalhador - Telefone 158.

Para o PIS, a consulta do direito ao benefício, bem como do valor disponibilizado, pode ser realizada por meio do app CAIXA Trabalhador, pelo atendimento CAIXA ao Cidadão - 0800 726 0207 e no site http://www.caixa.gov.br/abonosalarial/

Abono Salarial 2019/2020



Cerca de dois milhões de trabalhadores que não realizaram o saque do Abono Salarial do calendário anterior, finalizado em 29 de maio deste ano, ainda podem sacar os valores. O prazo vai até 30 de junho de 2021.