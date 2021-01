Inscrições para as vagas devem ser realizadas via internet Divulgação

Neste início do ano, grandes lojas do varejo preparou promoções para atrair os clientes. Ainda com as vendas em ritmo lento por causa da pandemia do coronavírus, comércio oferece descontos de até 80%.

Entre elas está a Americanas, que promove 'A Liquidação', com ofertas em diversas categorias. A empresa oferece frete grátis, cupons e promoções exclusivas no site, app e nas mais de 1.700 lojas físicas espalhadas pelo Brasil, além de cashback, parte do dinheiro de volta pagando com o super app Ame Digital em itens selecionados.

Nas lojas físicas, há a possibilidade de parcelar em até 6x as compras a partir de R 99,90, ou em até 10x para valores acima de R 499,90. Além disso, quem comprar da unidade mais próxima de sua residência pelo site, app ou WhatsApp (21 40420321) poderá receber seus produtos em até 3 horas, com segurança e rapidez garantidas nos pedidos realizados até às 16h. Basta conferir as regras e a disponibilidade do serviço de frete para o CEP informado.



Entre os produtos disponíveis estão o Samsung Galaxy A01 32GB por R 799, o Moto E7 Plus XT2081 64 GB por R 1.299, a TV 55" Smart 4K UN7100PSA LG, por R 2.899, além do Liquidificador Power 2 Black L-28 Mondial, saindo a R 89,99.

Já o Submarino promove liquidação que traz descontos de até 60% em uma seleção de livros, games e eletrônicos, como notebooks, smartphones e TV’s, além de 12% de desconto em pagamentos à vista. Os clientes também terão até R$500 de cashback.

Entre as ofertas, os clientes podem encontrar smartphone Samsung Galaxy M31 128GB Dual Chip Android 10.0 Tela 6.4", que sai a R$ R$ 1.776,67, jogo Uncharted 4 A Thief's End Hits para PS4 por R$ 59,90 e Monitor LED 25'' Gamer LG MBR 25UM58G 2560 x 1080 UltraWide Full HD por R$ 979,99.

A Camicado promove a tradicional campanha 'Renove Sua Casa' da Camicado. Com ofertas disponíveis até o dia 17 deste mês, há itens para decorar, servir, cozinhar e organizar com descontos de até 50%. Entre as peças, destaque para as que levam o selo Home Style, marca própria da Camicado. A campanha acontece em todas as lojas físicas da rede, no site (www.camicado.com.br), e no aplicativo Camicado.

Nas ofertas, os consumidores podem encontrar jogo de toalha banho e rosto Portman de duas peças de R$ 59,99 por R$ 39,99 e jogo de lençol Queen Gypset Boteh de quatro peças de R$ 399,99 por R$ 279,99.

Magalu

A liquidação de início de ano do Magazine Luiza deste ano terá parte das ofertas diluída em quatro dias. As promoções começam na quinta-feira, 7, e se estendem até o domingo, 10. A empresa espera, assim, aliviar a forte demanda da sexta-feira, dia tradicional do evento. O site e o aplicativo da companhia, por sua vez, prometem receber mais ofertas nesta 28ª edição da queima de estoque. O novo formato visa, assim, evitar aglomerações nas lojas.



Segundo o Magazine Luiza, serão milhares de itens com descontos de até 80% nas lojas físicas e no e-commerce, com frete grátis. Diferentemente dos anos anteriores, quando as lojas abriam suas portas mais cedo, todas as unidades funcionarão em horário comercial, de acordo com os decretos municipais de cada região.



A companhia diz ainda que os centros de distribuição foram reforçados em estoques para a data e que a modalidade de entrega chamada de Ship From Store estará disponível em diversas cidades do Brasil pela primeira vez. Neste sistema, o pedido online é recebido e entregue diretamente da loja mais próxima do consumidor.

*Com informações do Estadão Conteúdo