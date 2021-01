Supermercados Tânia Rêgo/Agência Brasil

Rio - A Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ) projeta para 2021 um crescimento de 4,5% de aumento nas vendas em relação à 2020. Os dados são baseados em um levantamento feito com redes associadas no final do ano passado. Sobre o crescimento do setor, os associados confirmaram a abertura de 30 novas lojas para 2021 no Rio de Janeiro e há projeções de outras.

"Essas novas lojas confirmadas contribuirão muito para a expansão do setor no Estado", disse o Presidente da ASSERJ, Fábio Queiróz.

Em busca de tecnologias

Ainda durante o levantamento junto aos supermercados associados, 59% das redes pretende investir em alguma tecnologia no próximo ano. Entre as mais visadas estão o Self Checkout e Big Data.

Em 2020, cerca de 75% das redes implementou alguma tecnologia. Entre as digitalizações se destacaram aplicativos, ecommerce e delivery, além das ferramentas mais técnicas de CRM, servidores e segurança.

"Tecnologias como carteiras digitais, delivery, e-commerce e agora o Pix, já estavam chegando nos supermercados do Brasil, mas a pandemia acelerou esse processo, e uma vez que o consumidor experimentou essa comodidade, não voltará para o estágio anterior", garante Fábio.