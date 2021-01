Consulta pode ser feita no canal digital Empregabrasil.mte.gov.br Imagem Internet

Por Marina Cardoso

Publicado 07/01/2021 19:08

Brasil - O Brasil terminou o ano de 2020 com aumento de 1,9% no número de pedidos de seguro-desemprego. Segundo dados da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, foram mais de 6,7 milhões de solicitações do benefício no ano passado, contra 6,6 milhões em 2019.



Embora o país tenha registrado aumento no ano passado em comparação com o ano anterior, o Brasil fechou o mês de dezembro com a terceira queda mensal.

O Brasil registrou 425.691 solicitações de seguro-desemprego no último mês de 2020, um recuo de 4,6% frente a novembro, quando foram feitos 446.372 requerimentos.

O número de dezembro foi também o menor de todo o ano de 2020 e 2% menor que o registrado em dezembro de 2019. Em maio, na fase mais difícil da pandemia de coronavírus, o país registrou total de 960.308 pedidos.

A faixa etária que mais pediu seguro-desemprego no ano passado são pessoas entre 30 e 39 anos, chegando a mais de 1,1 milhão de trabalhadores. Em sua grande maioria, o registro foi feito por homens (59,64%).

O setor de serviços é o segmento com o maior número de requerimentos de seguro-desemprego no ano passado e concentrou 41% do total, com mais de 1,4 milhão de pedidos. O setor é mais sofre com os reflexos da pandemia e das medidas de distanciamento social, além de ser o que mais emprega no país.

Em seguida, os trabalhadores do comércio chegaram a 26,6% do total de pedidos feitos em 2020, depois as pessoas que atuavam na indústria (17,1%) e construção (9,2%). Já a agropecuária registrou percentual de 4,8%.

No Estado do Rio, foram registrados 525.354 pedidos no ano passado. Em relação ao ano de 2019, o estado teve aumento de 23.694 documentos realizados pelos trabalhadores.

O valor a ser recebido pelo trabalhador demitido depende da média salarial dos últimos três meses anteriores à demissão. Em 2020, o valor máximo das parcelas foi de R$ 1.813,03. O trabalhador tem direito entre três a cinco parcelas. A parcela será depositada a cada trinta dias, se forem atendidos os critérios estabelecidos em lei.

O recebimento poderá ser feito por depósito em conta simplificada ou conta poupança na Caixa Econômica, em agências da Caixa com documento de identificação civil, carteira de trabalho e requerimento de seguro-desemprego ou em terminais de auto-atendimento, lotéricas e casas de conveniência com o cartão cidadão.

Quem tem direito

Tem direito trabalhadores formais, em regime CLT, que foram demitidos involuntariamente (sem justa causa) e que não possuem renda própria que seja suficiente à sua manutenção e de sua família, receberam salários de pessoa jurídica ou de pessoa física a ela equiparada, relativos a pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da primeira solicitação.

Ou também por pelo menos 9 meses nos últimos 12 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando da segunda solicitação ou, ainda, cada um dos 6 meses imediatamente anteriores à data de dispensa, quando das demais solicitações.

Também direito quem não recebeu qualquer benefício previdenciário de prestação continuada, com exceção do auxílio-acidente, do auxílio suplementar e do abono de permanência em serviço.

Para solicitar o seguro-desemprego, é necessário ter documento do Requerimento do Seguro-Desemprego (trabalhador recebe do empregador este documento no momento que é dispensado sem justa causa) e número do CPF.