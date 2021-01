Maioria das vagas estão disponíveis na região Serrana: 258 Imagem Internet

Por O Dia

Publicado 08/01/2021 13:04

As regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba do Rio de Janeiro contam com 366 oportunidades de emprego, de acordo com divulgação da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (SETRAB), nesta semana. O anúncio acontece através do Sistema Nacional de Emprego (SINE), que faz uma análise de compatibilidade do perfil do profissional com o da vaga, disponibilizado pelo contratante. Por essa razão, é importante que o cidadão interessado em uma vaga mantenha o seu cadastro no sistema atualizado.

A iniciativa faz parte do movimento do SETRAB para garantir a manutenção e a oferta dos serviços do Sistema Nacional de Emprego para a população. Para realizar o cadastro e atualizá-lo, é preciso ir a uma unidade do SINE levando documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Dentre as 366 vagas de emprego, 89 são na região Metropolitana, com 24 oportunidades para vendedores de consórcio, cinco para mecânicos e nove para auxiliar de linha de produção. Há vagas também para camareira de hotel, operador de caixa, ajudante de cozinha, entre outras.

Já na região Médio Paraíba, são 19 oportunidades entre assistente jurídico, auxiliar de pessoal, costureiro, analista de redes e outras funções.

A maioria das vagas estão disponíveis na região Serrana: 258. Destacam-se oportunidades para corretor de imóveis, auxiliar administrativo, auxiliar de logística, cabeleireiro, entre outras.