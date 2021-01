Por O Dia

Publicado 11/01/2021 13:57 | Atualizado 11/01/2021 14:00

Rio - A Caixa liberou o saque da última leva do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão a partir desta segunda-feira, para nascidos em maio. A instituição financeira informou que cerca de 3,5 milhões de pessoas já podem sacar ou transferir os recursos da poupança digital. Foram creditados R$ 2,4 bilhões para esses públicos nos ciclos 5 e 6 de pagamentos do benefício