Por iG - Economia

Publicado 13/01/2021 10:33 | Atualizado 13/01/2021 11:32

Brasília - O governo federal decidiu antecipar os pagamentos do 13º salário de aposentados e pensionistas e do abono salarial do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) em 2021, de acordo com Mônica Bergamo, colunista do jornal Folha de S.Paulo.

A medida é uma forma de o governo compensar o fim do auxílio emergencial, programa que injetou R$ 254 bilhões na economia e foi a única ou principal renda de milhões de brasileiros. Ao todo, 66,4 milhões receberam pelo menos uma parcela do benefício.

A ideia é que os pagamentos antecipados do 13º do INSS e do abono salarial PIS/Pasep comecem entre fevereiro e março.

Mais viável do que criar novas parcelas do auxílio ou ampliar o Bolsa Família, a medida, segundo a Folha de S.Paulo, tem apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes, porque não tem custo fiscal, já que esses recursos já estavam previstos no orçamento e serão apenas desembolsados com antecedência pelo governo.

No entanto, mesmo com esses pagamentos antecipados, o problema do fim do auxílio e o consequente aumento do desemprego por conta dos brasileiros que ficarão sem renda não será solucionado. Para isso, o governo estuda repensar o atual modelo do Bolsa Família e insistirá na Carteira Verde e Amarela, medida que promete gerar empregos com menos custos para os empregadores, mas que enfrenta resistência no Congresso.

Questionada sobre o calendário de pagamentos antecipados, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho informou que não comenta estudos em andamento.