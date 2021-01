O Trabalho Temporário foi responsável por gerar mais de 2 milhões de vagas no Brasil em 2020 Imagem Internet

Publicado 12/01/2021 13:45

Mais de 2 milhões de vagas de Trabalho Temporário foram geradas em 2020 no Brasil segundo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM). A modalidade segue o formato da Lei Federal 6.019/74 e do Decreto nº 10.060/2019 e foi importante em um ano de crise em razão da pandemia da covid-19. Se comparado a 2019 (1.485.877), o aumento foi de 34,8% no número de vagas temporárias.

O setor da Indústria foi o principal responsável pelas contratações nessa modalidade: 65% das contratações temporárias foram puxadas para atender a demanda complementar de trabalho em segmentos como Alimentos, Farmacêutica, Embalagens, Metalúrgica, Mineração, Automobilística, Agronegócio e Óleo e Gás. Depois, vieram Serviços, com 25%, e Comércio, com 10%.

Para 2021, a expectativa é de que as contratações temporárias sigam em alta, segundo a ASSERTTEM. No total, foram 2.002.920 vagas nesses moldes em 2020.

"Estamos muito felizes com os resultados de 2020, que representam o maior patamar já registrado desde o início da série histórica, iniciada em 2014. Por isso, reforçamos o importante papel que o Trabalho Temporário vem desempenhando no país e durante a pandemia. Em 2020, a Indústria foi a que mais contratou ao se apoiar na modalidade do Trabalho Temporário para repor o quadro de funcionários e conseguir suprir a demanda do mercado", afirma o presidente da ASSERTTEM, Marcos de Abreu.

Ele explica que o recorte de 2020 difere dos anos anteriores, já que o setor do Comércio é o que, historicamente, “sempre puxou as contratações de trabalhadores temporários, principalmente no 2º semestre”.

Dezembro surpreendente

Em dezembro, as contratações temporárias superaram em 54,7% a projeção anunciada pela ASSERTTEM. "Esperávamos ter a geração de 97.978 novas vagas em dezembro de 2020, registrando uma queda na contratação em relação a 2019 (142.529). Mas, o resultado foi surpreendente: 151.620 vagas temporárias no mês, garantindo um aumento de 6,37% na comparação com o mesmo período do ano anterior", comenta o presidente da associação.

De acordo com Abreu, mais uma vez o setor da Indústria puxou as contratações em um mês em que o Comércio sempre teve destaque. "Já prevíamos uma queda nas contratações temporárias do Comércio, devido à pandemia, por ter menos pessoas visitando as lojas e pelo uso do comércio eletrônico", reforça.

Alta segue em 2021

As contratações por meio do Trabalho Temporário - que pode ser utilizado para substituição transitória e para demanda complementar de trabalho de forma rápida, eficaz e segura - devem seguir em alta em 2021, segundo a ASSERTTEM.

"A pandemia da Covid-19 ainda traz insegurança às empresas, que devem se apoiar na modalidade para garantir maior flexibilidade de gestão e conseguir se manter no mercado", diz Marcos de Abreu, presidente da associação.

Segundo ele, diante das incertezas, as empresas buscam opções formais para contratar trabalhadores, preservando os direitos, mas com fôlego suficiente para acompanhar a oscilação da economia. "Neste cenário, o Trabalho Temporário se mostra como a melhor modalidade de contratação, já que confere maior flexibilidade de gestão às empresas enquanto os trabalhadores têm seus direitos respeitados, podem adquirir mais conhecimentos e ter novas experiências no mercado de trabalho, o que potencializa sua recolocação em uma eventual vaga permanente", conclui.