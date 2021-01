Ferramenta está disponível no site do Instituto Doméstica Legal Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 18:21

A Doméstica Legal disponibilizou no seu site, gratuitamente, uma calculadora de salário. A nova ferramenta mostra o custo efetivo total de um trabalhador doméstico com carteira assinada. Na calculadora, o empregador e o trabalhador conseguem visualizar os gastos com o salário, provisão para férias e 13 salário, vale transporte, entre outros.



Ela consegue fazer os cálculos com do pagamento mensal, independente da jornada de trabalho escolhida, vale-transporte mensal, guia do eSocial doméstico, provisão para 13º salário, para férias e o custo efetivo total do empregador doméstico.



Para acessar é simples, basta entrar no site www.domesticalegal.com.br e conceder nome e e-mail, preencher a calculadora e em seguida clicar em calcular. Os dados necessários são: salário bruto, se tem ou não desconto de vale-transporte, qual o valor diário gasto com vale-transporte; quantos dias da semana o empregado trabalha e a quantidade de dependentes do trabalhador.