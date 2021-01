Ford Divulgação

Publicado 12/01/2021 18:49

Três dos principais sindicatos se pronunciaram em conjunto sobre a decisão da Ford de encerrar a produção de veículos no Brasil. A previsão de que a medida terá impacto sobre 50 mil empregos na cadeia produtiva em torno das três fábricas desativadas. A IndustriAll Brasil, a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e a Força Sindical afirmam, em nota, que a saída da empresa é consequência da completa ausência de um projeto de retomada da economia brasileira, que contemple a reindustrialização do país por parte do governo do presidente, Jair Bolsonaro (sem partido).

No documento, os presidentes das entidades ressaltam que é incontestável a desconfiança interna e internacional e o descrédito quanto aos rumos da economia brasileira com este governo que aí está, porque não se toma uma decisão empresarial como essa sem considerar a total incapacidade do governo Bolsonaro.

“A Ford "foge" do Brasil deixando um rastro de desemprego e desamparo, após ter se valido durante muitos anos de benefícios e isenções tributárias dos regimes automotivos vigentes desde 2001, e que definiram a instalação da empresa em Camaçari, bem como a permanência das suas atividades no Ceará”, diz trecho da nota.

A nota segue dizendo que o país assiste à criminosa omissão, e até boicote do subserviente governo brasileiro à indústria, com consequências nefastas para a classe trabalhadora. Em certo trecho, Bolsonaro é citado como "um presidente incapaz de conduzir qualquer diálogo sobre a inserção do país no cenário que se configura rapidamente".

"O desgoverno afunda ainda mais nossa população no roteiro de precarização, desemprego, desalento e pobreza. O desastre na condução da economia se casa e se completa, tragicamente, com a crise sanitária.

Reverter esse descaminho é mais do que urgente. É nossa luta. Toda solidariedade aos trabalhadores/as e famílias afetados", finalizam.

Nesta segunda-feira, dia 11, a Ford anunciou o fechamento das fábricas de Camaçari (BA), Horizonte (CE) e Taubaté (SP). A empresa emprega cerca de 5,3 mil trabalhadores nos três parques industriais.