Por O Dia

Publicado 13/01/2021 12:03 | Atualizado 13/01/2021 15:18

Rio - Os aposentados, pensionistas e segurados que recebem auxílios do INSS acima do salário mínimo terão seus benefícios reajustados em 5,45% neste ano. No entanto, aposentados que começaram a receber os recursos no ano passado, terão um reajuste proporcional, conforme a data de início da aposentadoria. Por exemplo, terá reajuste de 5,45% quem começou a receber o benefício até janeiro de 2020. Se foi em fevereiro do ano passado, a correção aplicada será de 5,25%. Em dezembro passado, por exemplo, fica em 1,46%. Os reajustes valem desde 1º de janeiro deste ano. A correção corresponde à inflação do período.