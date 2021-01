MPF enviou ofício à gerênicia do INSS sobre funcionamento de agências da Região Serrana Paula Valviesse

Por O Dia

Publicado 14/01/2021 13:10

A Defensoria Pública da União (DPU) faz um alerta para os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que efetuaram pedido de benefício por incapacidade no período da pandemia. Os trabalhadores têm até este sábado para solicitar perícia presencial. A medida vale para um público específico, em duas situações diferentes.

Deve agendar a perícia quem, a partir de 1º de fevereiro de 2020, fez pedido de auxílio-doença, mas não conseguiu passar pela perícia médica e não instruíram o pedido com atestado médico, ou o segurado que pediu o adiantamento do benefício e teve a solicitação indeferida, ainda que parcialmente, com base no atestado médico juntado.



A solicitação do benefício de auxílio-doença deve ser feita pelos canais remotos de atendimento do INSS, quais sejam, Meu INSS ou 135 de teleatendimento. O INSS informou que enviou avisos para os requerentes que tenham fornecido estes tipos de dados para contato.

Apesar da realização do requerimento de benefício por incapacidade ou de sua antecipação em data anterior, é importante que o cidadão renove o seu pedido de auxílio-doença, pois, caso haja entendimento pela incapacidade (deferimento) após perícia, o benefício será pago desde a data do primeiro pedido.

A medida foi publicada pelo INSS em no dia 16 de dezembro de 2020 e propôs um prazo de 30 dias para a solicitação de benefício de incapacidade negado durante o período em que não foram realizadas perícias médicas presenciais no INSS devido à pandemia de Covid-19.

Apesar da possibilidade de antecipação do benefício de auxílio-doença no valor de um salário-mínimo (R$ 1.045), muitos benefícios foram negados pelo não encaminhamento da documentação correta ao INSS via canais remotos. Por isso a DPU alerta às pessoas que não percam a data até o sábado para pedir a realização de perícia presencial, para que seja possível a análise do INSS sobre a incapacidade e a possibilidade de concessão do benefício, desde o requerimento realizado após o dia 1º de fevereiro de 2020.

