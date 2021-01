Entre as atrações estão os jogos eletrônicos Donkey Kong e Ms Pac Man Divulgação

Publicado 25/01/2021 14:01

Rio - Para aproveitar as férias de verão, o shopping Rio Sul retornou com o Retrô Games. Depois do sucesso da última temporada, o clima da década de 1980 chega novamente ao shopping com uma estação de jogos clássicos da época, como fliperama e pinball. A ação, gratuita, será realizada de acordo com protocolo de segurança sanitária já adotado pelo empreendimento. A atividade fica até o dia 2 no centro comercial.

O uso de máscara será obrigatório durante toda a atividade e os clientes terão as mãos higienizadas no acesso ao espaço da ação, no primeiro piso, que será regularmente sanitizado. Para evitar aglomerações, as inscrições ocorrerão exclusivamente pelo aplicativo do Riosul.



Entre as atrações estão os jogos eletrônicos Donkey Kong e Ms Pac Man, sucessos em 1981, além de multijogos com 60 games. Os amantes de uma disputa de pinball poderão aproveitar os tradicionais Cosmi 1980, Rally 1980, Sure Shot 1981, Titan 1982, Polar Explorer 1983 e Vortex 1983. O tempo de permanência no espaço será de 30 minutos por grupo.



A gerente de marketing do shopping, Fabiana de Luna, ressalta o sucesso da primeira temporada da ação e explica que as adaptações foram necessárias para proporcionar entretenimento aos clientes com toda segurança. “O Retrô Games foi muito bem recebido pelo público no ano passado, porque possibilitou uma interação ainda maior entre famílias. As crianças puderam se divertir com jogos que foram clássicos na infância dos pais, que aproveitaram para relembrar a época. A pedidos do público, trouxemos a ação de volta, mas em um novo formato, adaptado ao atual cenário que estamos vivendo, proporcionando lazer de forma segura e responsável.”