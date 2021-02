Por O Dia*

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que têm benefício maior que um salário mínimo (R$ 1.100) recebem a partir desta segunda-feira, dia 1º, com reajuste. O calendário de pagamentos desta rodada vai até sexta-feira, dia 5.

A data de recebimento varia de acordo com o número final do benefício, excluindo o dígito. Para aqueles que recebem até um salário mínimo, os depósitos referentes a janeiro começaram no último dia 25 e também terminam nesta sexta-feira.

O benefício está sendo pago de forma reajustada este ano. Para quem recebe acima de um salário mínimo, o aumento é de 5,45%. Confira abaixo o calendário de pagamentos do INSS de acordo com o final do benefício excluindo o dígito.

Final 1

Para quem ganha até um salário mínimo:

25/1; 22/2; 25/3; 26/4; 25/5; 24/6; 26/7; 25/8; 24/9; 25/10; 24/11 e 23/12.

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022.

Final 2

Para quem ganha até um salário mínimo:

26/1; 23/2; 26/3; 27/4; 26/5; 25/6; 27/7; 26/8; 27/9; 26/10; 25/11 e 27/12.

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

2/2; 2/3; 5/4; 4/5; 2/6; 2/7; 3/8; 2/9; 4/10; 3/11; 2/12 e 4/1/2022.

Final 3

Para quem ganha até um salário mínimo:

27/1; 24/2; 29/3; 28/4; 27/5; 28/6; 28/7; 27/8; 28/9; 27/10; 26/11 e 28/12.

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022.

Final 4

Para quem ganha até um salário mínimo:

28/1; 25/2; 30/3; 29/4; 28/5; 29/6; 29/7; 30/8; 27/9; 28/10; 29/11 e 29/12.

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022.

Final 5

Para quem ganha até um salário mínimo:

29/1; 26/2; 31/3; 30/4; 31/5; 30/6; 30/7; 31/8; 30/9; 29/10; 30/11 e 30/12.

Para quem ganha mais de um salário mínimo:

5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022.

Final 6 - independentemente do valor

1º/2; 1º/3; 1º/4; 3/5; 1º/6; 1º/7; 2/8; 1º/9; 1º/10; 1º/11; 1º/12 e 3/1/2022.

Final 7 - independentemente do valor

2/2; 2/3; 5/4; 4/5; 2/6; 2/7; 3/8; 2/9; 4/10; 3/11; 2/12 e 4/1/2022.

Final 8 - independentemente do valor

3/2; 3/3; 6/4; 5/5; 4/6; 5/7; 4/8; 3/9; 5/10; 4/11; 3/12 e 5/1/2022.

Final 9 - independentemente do valor

4/2; 4/3; 7/4; 6/5; 7/6; 6/7; 5/8; 6/9; 6/10; 5/11; 6/12 e 6/1/2022.

Final 0 - independentemente do valor

5/2; 5/3; 8/4; 7/5; 8/6; 7/7; 6/8; 8/9; 7/10; 8/11; 7/12 e 7/1/2022.

Entenda os reajustes



No dia 13 de janeiro, foi oficializado, por meio de uma portaria, que os segurados que ganham acima do salário mínimo (R$ 1.100) tiveram correção de 5,45%, conforme o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Sendo assim, o teto subiu a R$ 6.433,57 - antes era de R$ 6.101,06. Para os beneficiários que ganham o piso nacional, o reajuste foi de 5,26% - o mesmo definido para o salário mínimo deste ano.

Aposentados que começaram a receber os recursos no ano passado, terão um reajuste proporcional, conforme a data de início da aposentadoria. Por exemplo, terá reajuste de 5,45% quem começou a receber o benefício até janeiro de 2020. Se foi em fevereiro do ano passado, a correção aplicada será de 5,25%. Em dezembro passado, por exemplo, fica em 1,46%. A correção corresponde à inflação do período.

Até janeiro/2020: 5,45%

Em fevereiro/2020: 5,25%

Em março/2020: 5,07%

Em abril/2020: 4,88%

Em maio/2020: 5,12%

Em junho/2020: 5,39%

Em julho/2020: 5,07%

Em agosto/2020: 4,61%

Em setembro/2020: 4,23%

Em outubro/2020: 3,34%

Em novembro/2020: 2,42%

Em dezembro/2020: 1,46%

