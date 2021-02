Para se inscrever, é necessário estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 17:31

O Instituto da Oportunidade Social (IOS) acaba de abrir inscrições para o curso profissionalizante gratuito de Suporte em TI, destinados a jovens com idade entre 15 e 29 anos e pessoas com deficiência em parceria com a Dell. São 120 vagas na unidade do IOS na UNISUAM, e as aulas acontecem no formato semipresencial (online e parcialmente presencial). O IOS fornecerá internet aos alunos para o acesso exclusivo à plataforma das aulas online. As inscrições vão até o dia 3 de março.



Além do Rio de Janeiro, o IOS tem mais 1.642 vagas para os cursos nas unidades de São Paulo, Belo Horizonte e Joinville (SC). Para se inscrever, é necessário estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. O curso inclui conceitos administrativos com aulas práticas em softwares de gestão, Português e Matemática, Empregabilidade, Cidadania e Comportamento (Soft Skills), conteúdos de tecnologia, informática, sistemas operacionais, instalações e reparos, o curso ocorre por meio da plataforma de ensino à distância desenvolvida pelo LEAD (Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Dell). Além disso, contempla na grade curricular, conceitos e práticas de vivência corporativa, que ensinam o aluno elaborar e-mails, apresentações, participar de reuniões, ter visão do negócio e até mesmo desenvolver o briefing de um produto.

Ao final dos cursos, os alunos formados podem participar do Programa IOS de Oportunidades, que busca vagas de empregos principalmente entre as empresas parceiras da instituição, além de vagas para formação universitária em instituições parceiras da organização.

Publicidade