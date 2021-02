Por iG

Publicado 10/02/2021 17:04 | Atualizado 10/02/2021 17:05

Nesta quarta-feira (10), funcionários do Banco do Brasil protestaram por todo o país contra o programa de reestruturação da empresa, que prevê o fechamento de 112 agências e o desligamento de 5 mil pessoas. A paralisação é aprovada por 87% dos funcionários como registrado em assembleia virtual realizada na terça-feira pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).



A manifestação ocorrida em Brasília (DF) acabou em violência. Cerca de 200 funcionários do BB protestavam pacificamente no edifício Sede 1, onde se concentram as operações remotas do banco. Por volta das 10h00, a PM de Brasília atacou os manifestantes com gás de pimenta e golpes de cassetete para dissipar o ato.

Apesar da paralisação de hoje, os bancários afirmam que querem retomar o diálogo. "Mostramos que estamos dispostos a negociar. Acreditamos na via negocial e queremos continuar as tratativas", disse o coordenador da Comissão de Empresa dos Funcionários do Banco do Brasil (CEBB), João Fukunaga, em entrevista ao UOL.

Esse não é o primeiro ato contra reestruturação proposta pelo banco. Nos dias 15 e 21 de janeiro foram realizados atos nacionais contra as mudanças. Em 29 de janeiro foi realizada uma paralisação de 24 horas.