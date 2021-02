Rio de Janeiro 19/12/2020 - Movimentação na Saara para compras de Natal. Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 01/02/2021 13:56

A Fecomércio RJ firmou com o Sindicato dos Empregos do Comércio do Rio de Janeiro um termo para permitir que todas as empresas da capital, que tiverem interesse, funcionem na terça-feira de Carnaval, dia 16, e a adoção do horário integral na quarta-feira de Cinzas, dia 17, mediante a formalização de termo de adesão. Na segunda de Carnaval, fica mantida a autorização para o funcionamento normal do setor.



“Trata-se de um pleito da Federação que beneficiará os comerciantes de toda a cidade em um período atípico. O feriado foi mantido, mas as autoridades anunciaram que não vão permitir comemorações oficiais da data, como desfiles de escolas de samba e blocos de rua, por conta da pandemia", explica Antonio Florencio de Queiroz Junior, presidente da Fecomércio RJ.

O presidente da Fecomércio ainda acrescentou que a medida é para auxiliar os empresários nesta retomada econômica, conseguindo assim negociar a permissão para que as empresas do comércio da cidade funcionem normalmente nestas duas datas. "Esperamos que a medida contribua para o aumento das vendas e dê a todos o fôlego necessário para o setor voltar a crescer”, finalizou ele.