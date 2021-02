Economia

Guedes lista prioridades ao Congresso e pede que o Orçamento seja agilizado

Além do Orçamento, a proposta é terminar as votações dos projetos que já estão no Congresso como a autonomia formal do Banco Central, reforma administrativa (que reestrutura o RH do Estado), entre outras

Publicado 02/02/2021 14:08 | Atualizado há 2 horas