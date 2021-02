Veja as ocupações com maiores e menores salários Marcello Casal jr/Agência Brasil

Por iG - Economia

Publicado 03/02/2021 12:53

São Paulo - Áreas ligadas a finanças, engenharia, tecnologia da informação e saúde são as que ofereceram os maiores salários médios com carteira assinada no Brasil em 2020. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia.

O salário médio de contratação no Brasil ficou em R$ 1.777,30 em 2020, mas chegou a R$ 2.152,35 na administração pública.

A desiguldade foi bastante forte no país. O cargo que paga melhor, o de diretor de produtos bancários, teve média salarial de R$ 37.456,48. Enquanto isso, a posição com o menor salário médio, de oficial do registro de títulos, pagou R$ 788,77. Isso significa que o menor cargo do Brasil paga 47 vezes menos que o maior.

Confira os 100 cargos que pagaram melhor no Brasil em 2020, em média salarial:

Diretor de Produtos Bancários: R$ 37.456,48 Diretor de Riscos de Mercado: R$ 36.294,90 Diretor de Câmbio e Comércio Exterior: R$ 29.171,82 Diretor de Produção e Operações da Indústria de Transformação, Extração Mineral e Utilidades: R$ 25.028,61 Diretor de Serviços de Informática: R$ 24.846,02 Diretor de Crédito (Exceto Crédito Imobiliário): R$ 23.134,48 Diretor de Suprimentos: R$ 22.752,74 Diretor de Mercado de Capitais: R$ 21.987,47 Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): R$ 21.630,10 Engenheiro de Minas (Projeto): R$ 21.099,15 Diretor de Relações de Trabalho: R$ 21.066,51 Diretor de Recursos Humanos: R$ 20.938,78 Diretor Comercial: R$ 19.229,65 Diretor de Marketing: R$ 18.421,19 Diretor de Produção e Operações em Empresa Florestal: R$ 18.207,95 Engenheiro de Minas (Lavra a Céu Aberto): R$ 17.626,30 Diretor Comercial em Operações de Intermediação Financeira: R$ 15.784,36 Diretor Financeiro: R$ 14.707,89 Diretor de Serviços de Saúde: R$ 14.275,56 Médico da Estratégia de Saúde da Família: R$ 14.123,98 Diretor de Operações de Serviços de Armazenamento: R$ 13.978,22 Diretor de Planejamento Estratégico: R$ 13.676,02 Gerente de Segurança de Tecnologia da Informação: R$ 13.433,47 Profissional de Relações com Investidores: R$ 13.217,50 Diretor de Produção e Operações de Alimentação: R$ 12.946,35 Gerente de Desenvolvimento de Sistemas: R$ 12.695,16 Médico Radioterapeuta: R$ 12.575,62 Médico Homeopata: R$ 12.395,40 Engenheiro Civil (Pontes e Viadutos): R$ 11.765,38 Diretor de Programação: R$ 11.720,31 Gerente de Produção de Tecnologia da Informação: R$ 11.695,19 Diretor de Produção e Operações em Empresa Aquícola: R$ 11.611,72 Engenheiro de Minas (Beneficiamento): R$ 11.449,41 Diretor de Compliance: R$ 11.429,83 Médico de Família e Comunidade: R$ 11.302,31 Engenheiro de Minas (Planejamento): R$ 11.184,20 Gerente de Produtos Bancários: R$ 11.109,99 Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): R$ 11.061,48 Gerente de Clientes Especiais (Private): R$ 10.832,70 Diretor de Operações Comerciais (Comércio Atacadista e Varejista): R$ 10.657,50 Diretor de Programas de Televisão: R$ 10.617,30 Engenheiro de Minas: R$ 10.564,55 Engenheiro Civil (Hidrologia): R$ 10.542,56 Diretor Administrativo e Financeiro: R$ 10.537,05 Geofísico: R$ 10.533,87 Diretor de Recuperação de Créditos em Operações de Intermediação Financeira: R$ 10.485,23 Chefe de Bar: R$ 10.383,65 Engenheiro Naval: R$ 10.365,52 Engenheiro de Redes de Comunicação: R$ 10.330,00 Engenheiro de Telecomunicações: R$ 10.283,63 Gerente de Grandes Contas (Corporate): R$ 10.264,76 Gerente de Projetos de Tecnologia da Informação: R$ 10.220,10 Engenheiro de Riscos: R$ 10.164,15 Tecnólogo em Petróleo e Gás: R$ 10.156,91 Diretor de Operações de Serviços de Telecomunicações: R$ 10.022,47 Médico em Medicina Intensiva: R$ 10.002,27 Especialista em Desenvolvimento de Cigarros: R$ 9.998,50 Diretor Geral de Empresa e Organizações (Exceto de Interesse Público): R$ 9.992,03 Diretor Administrativo: R$ 9.927,66 Oficial do Registro de Imóveis: R$ 9.915,82 Engenheiro de Minas (Processo): R$ 9.806,48 Gerente de Rede: R$ 9.799,39 Auditor-Fiscal da Receita Federal: R$ 9.722,03 Engenheiros de Sistemas Operacionais em Computação: R$ 9.700,00 Supervisor Técnico Operacional de Sistemas de Televisão e Produtoras de Vídeo: R$ 9.694,44 Engenheiro Químico (Petróleo e Borracha): R$ 9.655,02 Ator: R$ 9.637,30 Engenheiro de Minas (Lavra Subterrânea): R$ 9.625,77 Engenheiro de Minas (Pesquisa Mineral): R$ 9.603,93 Diretor de Serviços Culturais: R$ 9.497,83 Geólogo de Engenharia: R$ 9.438,41 Engenheiro Civil (Geotecnia): R$ 9.436,28 Pesquisador de Medicina Básica: R$ 9.396,44 Gerente de Empresa Aérea em Aeroportos: R$ 9.373,24 Engenheiro de Aplicativos em Computação: R$ 9.355,58 Diretor de Redação: R$ 9.354,02 Engenheiro Químico (Utilidades e Meio Ambiente): R$ 9.254,79 Profissional de Relações Institucionais e Governamentais: R$ 9.138,76 Diretor de Operações de Obras Pública e Civil: R$ 9.014,96 Físico (Nuclear e Reatores): R$ 8.990,53 Engenheiro Químico (Papel e Celulose): R$ 8.972,92 Gerente de Riscos: R$ 8.971,41 Professor de Economia: R$ 8.916,50 Engenheiro Civil (Ferrovias e Metrovias): R$ 8.909,83 Engenheiro Civil (Rodovias): R$ 8.908,23 Médico Geneticista: R$ 8.905,99 Procurador Autárquico: R$ 8.895,12 Técnico da Receita Federal: R$ 8.859,40 Médico Sanitarista: R$ 8.808,50 Médico do Trabalho: R$ 8.753,28 Diretor de Produção e Operações de Turismo: R$ 8.727,30 Médico Patologista: R$ 8.678,54 Médico Generalista: R$ 8.572,27 Diretor de Produção e Operações em Empresa Agropecuária: R$ 8.554,61 Engenheiro Civil (Portos e Vias Navegáveis): R$ 8.512,34 Geólogo: R$ 8.471,16 Matemático Aplicado: R$ 8.439,84 Médico Geriatra: R$ 8.397,26 Assistente de Coreografia: R$ 8.392,86 Médico Cancerologista Pediátrico: R$ 8.378,96

Já dentre as posições que pagam menos, dez delas têm média salarial abaixo do salário mínimo em vigor no ano passado, de R$ 1.045. Veja: